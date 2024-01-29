高虹安遭質疑安插親信 竹市府：依規辦理、已離職
民進黨竹市議會黨團今天說，民眾黨林姓男黨工曾任新竹某基金會因挪用公款遭辭退，市長高虹安卻任用安插於市府是酬庸很不妥。竹市府說，依規辦理，林男另有規劃已自請離職。
民進黨新竹市議會黨團總召陳建名今天透過新聞稿表示，日前獲報高虹安安插親信於勞工處任職，此人曾代表民眾黨參選竹北市民代表失利，後來於1月17日就任竹市府約聘人員。
他說，這名林姓男子背景多有疑慮，如過去林男任職新竹某基金會時曾挪用公款，遭基金會辭退，這證明林男在帳務處理有糾紛的狀況。
陳建名表示，高虹安將林男安插於勞工處，職務主要負責公益彩券回饋金補助核銷管理，實屬不妥，這代表高虹安寧願破壞官箴也要安插親信。
新竹市政府勞工處向中央社記者表示，有關人事應徵相關程序均依市府規定辦理，並依該職務公告專業資格辦理徵才。
勞工處指出，當時因業務調整，徵才職務是為辦理身心障礙者職業訓練、職業輔導評量等業務，已無公益彩券回饋金補助項目。另林男因生涯規劃，已於1月26日自請離職。
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