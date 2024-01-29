602公車停駛608接力 桃市交通局2月試辦新路線往返迴龍

桃園市區客運602路線（桃園大有路–捷運泰山貴和站）因營運效益不彰、調度空駛里程過長導致年年虧損，三重客運決定1月底停止運營該路線。桃園市交通局今天表示，已協調業者2月1日起試辦市區公車608路線（樹林保安街–桃園大有路）接續服務，維持往返桃園大有路地區居民至萬壽路捷運迴龍站的搭乘需求。

交通局表示，608路線桃園端行駛動線與602路線完全一致，唯一差異為迄點規畫至新北市保安街，亦即由捷運迴龍站後往新北市保安街行駛，除可配合業者車輛調度需求，減少空駛距離，亦可將服務範圍擴大至樹林花園夜市、潭底工業區、家樂福等遊憩購物需求。

交通局表示，試辦期間規畫以2輛甲類大客車提供服務，每日8班次，自2月1日起試辦3個月；由於試辦路線為循環線，往程發車至終點站後直接返程，因此返程無固定發車時間。

收費方式同市區公車採里程計費，並適用基北北桃1200月票方案，另持桃園市民卡乘車可享有買一送一優惠，及第2趟優惠18元。