農曆新年可看病 竹縣5醫院初一至初三有開呼吸道門診

農曆春節假期前後是每年流感、感冒的高峰期，新竹縣政府衛生局表示，考量農曆春節初一至初三，診所大多未開診，將在農曆春節初一至初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，請感冒等呼吸道傳染病輕症民眾多加利用，將急診留給急重症病人。

農曆春節初一至初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，包含新竹縣轄內的東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹臺大分院生醫醫院竹北院區、仁慈醫院及臺北榮民總醫院新竹分院，服務民眾過年期間的就醫需求。

此外，為方便民眾就醫參考，新竹縣特別彙整轄內醫院春節連假急門診服務表，如有醫療需要的民眾可多加利用，詳細資訊請至衛生局網站查詢https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=24&s=98848。

衛生局提醒，民眾春節期間要加強個人防護，勤洗手、戴口罩、保持社交距離及避免至人潮擁擠處，採行適當防疫措施，降低傳播風險，保護自己及親友健康。