快訊

中職／單年場均破萬球場史上僅1例 台北大巨蛋挑戰斗六紀錄

3生肖春節旺財！命理師：偏財不宜見天 廟後方買彩券易中獎

「5種食物」少碰，起司每周別超過1次！營養師大推「護腦菜單」降失智風險

農曆新年可看病 竹縣5醫院初一至初三有開呼吸道門診

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
為方便民眾就醫參考，新竹縣特別彙整轄內醫院春節連假急門診服務表，如有醫療需要的民眾可多加利用。圖／縣府提供
為方便民眾就醫參考，新竹縣特別彙整轄內醫院春節連假急門診服務表，如有醫療需要的民眾可多加利用。圖／縣府提供

農曆春節假期前後是每年流感、感冒的高峰期，新竹縣政府衛生局表示，考量農曆春節初一至初三，診所大多未開診，將在農曆春節初一至初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，請感冒等呼吸道傳染病輕症民眾多加利用，將急診留給急重症病人。

農曆春節初一至初三開設「呼吸道傳染病特別門診」，包含新竹縣轄內的東元綜合醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹臺大分院生醫醫院竹北院區、仁慈醫院及臺北榮民總醫院新竹分院，服務民眾過年期間的就醫需求。

此外，為方便民眾就醫參考，新竹縣特別彙整轄內醫院春節連假急門診服務表，如有醫療需要的民眾可多加利用，詳細資訊請至衛生局網站查詢https://www.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=24&s=98848。

衛生局提醒，民眾春節期間要加強個人防護，勤洗手、戴口罩、保持社交距離及避免至人潮擁擠處，採行適當防疫措施，降低傳播風險，保護自己及親友健康。

新竹 春節 衛生局

延伸閱讀

桃園春節路邊停車格暫停收費 市區公車調整班次

竹縣發生尋仇砍錯人 警方鎖定對象全力追緝中

父親為保護女兒遭追砍 警方鎖定竹縣雙煞緝捕

迎新冠、流感雙高峰 台中19家醫院設春節特別門診

相關新聞

農曆新年可看病 竹縣5醫院初一至初三有開呼吸道門診

農曆春節假期前後是每年流感、感冒的高峰期，新竹縣政府衛生局表示，考量農曆春節初一至初三，診所大多未開診，將在農曆春節初一...

還地於民！竹南頭份解編50公頃公設 公辦市地重劃開發

苗栗縣竹南頭份都市計畫公共設施用地解編案，檢討擬變更公園、學校用地等51案約50公頃，將以公辦市地重劃開發33公頃左右住...

退休失重心！新竹婦失眠7年 天天吃十多顆藥求助醫師

新竹一名60歲張女士退休後，因生活頓時沒重心，加上兒女結婚離家感到孤單，開始出現嚴重失眠，經常整晚沒睡，睡前甚至要吃到1...

犁頭山重劃案 竹縣府拒納都計

新竹縣竹北市因竹科影響近年成長快速，議員林碩彥昨建議喜來登商圈內的犁頭山自辦農地重劃，可納入都市計畫內土地開發或台灣知識...

苗栗助弱勢家庭 健檢用電安全

苗栗縣政府「能源弱勢關懷用電健檢水電師傅」2年到80戶弱勢家庭用電安全診斷，發現神明燈線路老舊、室內熱水器及延長線過載等...

復興桶柑寒害 恐遲發性災損

桃園市復興區進入柑橘產期，最近一波強烈寒流來襲，山區連續一周下雪、低溫不到10度，柑橘寒害災損面積約3公頃，以桶柑影響較...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。