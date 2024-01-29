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還地於民！竹南頭份解編50公頃公設 公辦市地重劃開發

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南頭份都市計畫公共設施用地解編案，檢討擬變更公園、學校用地等51案約50公頃。本報資料照片
苗栗縣竹南頭份都市計畫公共設施用地解編案，檢討擬變更公園、學校用地等51案約50公頃。本報資料照片

苗栗縣竹南頭份都市計畫公共設施用地解編案，檢討擬變更公園、學校用地等51案約50公頃，將以公辦市地重劃開發33公頃左右住宅區、商業區等還地於民，縣府可節省近200億元徵收費用。

許多地方人士樂觀其成，表示竹南、頭份近年來發展迅速，檢討解編閒置沒有開發的公共設施，有助於紓解居住需求，另加速公園等設施開發，不再淪為紙上談兵，實質提升環境品質。

政府盤點久未徵收，又不必要的公園、學校等公共設施保留地，推動專案通盤檢討案，其中，竹南頭份都市計畫部分2019年公開展覽，去年10月內政部都委會審議通過，但因內容與2019版本不同，縣府再次公開展覽，分別於1月30日下午2點在竹南鎮公所3樓大禮堂，2月1日上午9點在頭份市公所中山堂，召開公展說明會。

縣府指出，檢討釋出51處公共設施保留地約50公頃，其中36處經檢討變更為住宅區、商業區，及其他公共設施用地，核定後評估必要性、地主意願，及市場可行性、都市發展性等，以公辦市地重劃方式開發，節省政府193億元徵收費用，增加32.59公頃住宅區、0.34公頃商業區，開闢5.3公頃公園用地、5.66公頃公園兼兒童遊戲場用地。

解編案有4筆超過4公頃，最大一筆在竹南鎮開元路、功明街口東側「公23」公園用地，面積4.98公頃，擬變更3.27公頃住宅用地，0.75公頃公園用地，及0.41公頃廣場兼停車場用地等；此外，頭份市八德路、幼英街口西側「公10」4.63公頃，擬變更2.95公頃住宅區，0.78公頃公園用地等。

竹南鎮開元路、育才路口北側「文高4」學校用地4.56公頃，擬變更2.87公頃住宅區，0.93公頃公園用地等；頭份市中央路、德義路西側「文高2」4.04公頃，擬變更2.59公頃住宅區，1.20公頃公園兼體育場用地等。

都市計畫 內政部 停車場

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