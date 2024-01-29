退休失重心！新竹婦失眠7年 天天吃十多顆藥求助醫師

新竹一名60歲張女士退休後，因生活頓時沒重心，加上兒女結婚離家感到孤單，開始出現嚴重失眠，經常整晚沒睡，睡前甚至要吃到10幾顆藥物才能斷斷續續睡四、五個小時，每天起床都覺得昏沉無力，白天只能躺床，最後到醫院就診，中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝診斷為慢性失眠合併混合性焦慮與憂鬱症。

鄭映芝建議個案施打顱磁刺激(rTMS)來改善焦慮憂鬱情緒與失眠，在接受為期一個月20次的顱顱磁刺激(rTMS)，原先的助眠藥物減少了一半以上，雖然仍需要吃5顆藥助眠，但白日昏沉不想動明顯改善，張女士最開心的是她現在可以早起運動並且安排旅行，重拾退休新人生。

身心科主任王明鈺表示，退休年長者會出現失眠困擾，老化過程中生理週期本來就易有入睡困難與熟睡時間變少的情況，尤其，退休後失去日常工作節奏，生活失去規律性也是常見原因。

另外，退休後的心理壓力也是造成退休者失眠的重要原因，失去工作的失落感，退休後無聊缺乏動力與目標感，工作中建立的社交網絡因退休而減少造成社會疏離，對自身健康的擔憂等都是常見的心理壓力，加上此階段常面臨子女離家造成家庭動態變化，也是影響退休者情緒的原因之一。

鄭映芝指出，失眠除了吃藥之外，有不少非藥物治療的方式，包括每天固定作息，建立睡前放鬆的習慣，確保睡眠的環境等都有助於失眠的改善。

王明鈺建議，面臨退休時可試著學習新事物，讓生活充滿期待感或試著加入團體如志工，來拓展交友圈保持社交聯繫，最重要是覺察退休後的心理壓力，給自己一個彈性的時間表來尋找適應和應對的方法，也不要害怕尋求醫療幫助。