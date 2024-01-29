快訊

凌晨2:11 花蓮規模5.2地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗助弱勢家庭 健檢用電安全

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣政府「能源弱勢關懷用電健檢水電師傅」到弱勢家庭用電安全診斷，發現熱水器安裝在室內，協助改善。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「能源弱勢關懷用電健檢水電師傅」到弱勢家庭用電安全診斷，發現熱水器安裝在室內，協助改善。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府「能源弱勢關懷用電健檢水電師傅」2年到80戶弱勢家庭用電安全診斷，發現神明燈線路老舊、室內熱水器及延長線過載等問題好危險，今年希望進一步結合社會資源，協助弱勢戶「拆彈」。

縣府前年和去年爭取經濟部能源署補助150萬元，辦理80戶能源弱勢關懷執行計畫，評估效果不錯，今年希望結合社會資源持續推動，提供更多輔導與協助，關懷對象包括65歲低收入、中低收入戶及獨居長輩、脆弱家庭，經村里長或村里幹事評估有迫切需求者。

工商發展處指出，31名丙級以上水電行業相關證照的水電師傅，經過培訓課程，縣府聘為「能源弱勢關懷用電健檢水電師傅」，會同縣府工商發展處、聯合大學團隊，到家戶用電健檢及簡易修繕，依診斷結果，且取得住戶同意，協助汰換補助。

神明燈是必檢項目，水電師傅發現神明燈長期點燈，因電源線使用線比較細長，甚或因重壓及扭曲、綑綁以致部分斷裂，造成電阻及溫度升高，電線過熱、劣化，容易發生用電危險。

「18戶有5、6戶熱水器在室內。」一名水電師傅憂心忡忡可能發生一氧化碳中毒的危險，告訴他們必須改裝在室外，或改裝強制排氣型熱水器，沒改善前更一定要注意通風。

水電師傅還看到許多長輩使用過多延長線，一條延長線插滿各種電器，有些家電老舊耗電，隨意用膠帶纏繞裸露電線，有些插座燒到泛黃融化，「真的好危險」。

水電 延長線 能源弱勢

延伸閱讀

他提供上千坪打造廣場 苗栗三義雙潭門面任督二脈開通

用電問題好危險 苗栗縣政府聘水電師傅幫弱勢家庭診斷

苗栗警民合作寒夜7小時救援 大安溪泰安鄉跌傷1人送醫

照顧臥病在床丈夫和二名身心障礙兒她跌傷 到宅沐浴送暖

相關新聞

斜坡壞風水？ 桃園騎樓整平遇阻

桃園2014年起每年執行騎樓整平計畫，但計畫施作目標逐年下滑，從每年改善1200公尺下滑至約800公尺。市府養工處坦言，...

犁頭山重劃案 竹縣府拒納都計

新竹縣竹北市因竹科影響近年成長快速，議員林碩彥昨建議喜來登商圈內的犁頭山自辦農地重劃，可納入都市計畫內土地開發或台灣知識...

苗栗助弱勢家庭 健檢用電安全

苗栗縣政府「能源弱勢關懷用電健檢水電師傅」2年到80戶弱勢家庭用電安全診斷，發現神明燈線路老舊、室內熱水器及延長線過載等...

復興桶柑寒害 恐遲發性災損

桃園市復興區進入柑橘產期，最近一波強烈寒流來襲，山區連續一周下雪、低溫不到10度，柑橘寒害災損面積約3公頃，以桶柑影響較...

創意廉政宣導 桃園歲末揮毫賀新年邊愛心送暖

桃園市政府政風處、警察局、地方稅務局、北區國稅局桃園分局今天在桃園愛買前廣場與聯合報共同舉辦「喜迎金『龍』IN桃園－20...

桃園景點拉拉山、東眼山春節2月9日休園 春假人多總量管制

再過11天進入春節假期，桃園市虎頭山公園旅遊資訊站、北橫遊客中心、慈湖遊客中心、小烏來天空步道及天空繩橋、角板山行館、羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。