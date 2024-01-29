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犁頭山重劃案 竹縣府拒納都計

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣議員林碩彥建議犁頭山自辦農地重劃納入都市計畫，縣府拒絕。圖／議員林碩彥提供
新竹縣議員林碩彥建議犁頭山自辦農地重劃納入都市計畫，縣府拒絕。圖／議員林碩彥提供

新竹縣竹北市因竹科影響近年成長快速，議員林碩彥昨建議喜來登商圈內的犁頭山自辦農地重劃，可納入都市計畫內土地開發或台灣知識經濟旗艦園區（璞玉計畫），遭縣府拒絕，地政處表示，新訂或擴大都市計畫等於歸零重來，可能要再等10年，無理由重新啟動。

林碩彥指出，犁頭山自辦農地重劃雖為都市計畫外農地，但與大樓林立的縣政三期同屬共同生活圈，其規畫公共事業用地僅35%比率偏低、抵費地達25%比率過高，造成土地使用配置及公用設施服務水準不恰當，急就章恐圖利土地開發商。

林碩彥說，犁頭山自辦農地重劃道路非棋盤式，與縣政三期道路規畫不一，影響居民基本路權和市容景觀，且全區規畫8米路寬過於狹小，完全沒有人行道配置，造成行人用路安全疑慮，道路雙頭死巷也不符公共利益原則，降低未來埋設五大管線的配置彈性。

縣府地政處表示，犁頭山自辦農地重劃主要改善農村社區生活條件、公共設施，開發方式與都市不一樣，建蔽率和容積率及使用強度會比都市低，重劃從2001年開始已申請籌備多年，期間辦理環評，通過水保，並向營建署申請開發計畫，現仍繼續進行中，無理由重新啟動。

地政處強調，芎林金獅、綠獅；新埔自強、仰德等，都是自辦農地重劃，道路配置也是6至8米，也沒有人行步道，若只為提升道路系統和土地使用強度、公共設施，新訂或擴大都市計畫等於歸零重來，可能要等10至20年才能開發。

農地 都市計畫 林碩彥

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