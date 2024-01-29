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斜坡壞風水？ 桃園騎樓整平遇阻

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市騎樓整平計畫改善目標逐年下滑，養工處將持續辦地方說明會，民代建議搭配減稅或補助，提高居民共識。圖為施工中的龜山區山鶯路。圖／桃園市養工處提供
桃園市騎樓整平計畫改善目標逐年下滑，養工處將持續辦地方說明會，民代建議搭配減稅或補助，提高居民共識。圖為施工中的龜山區山鶯路。圖／桃園市養工處提供

桃園2014年起每年執行騎樓整平計畫，但計畫施作目標逐年下滑，從每年改善1200公尺下滑至約800公尺。市府養工處坦言，與居民溝通協調是最大挑戰，將持續辦理地方說明會，並跨局處加強騎樓使用管理。民代則建議搭配減稅或補助優惠，提高居民共識。

桃園升格直轄市後，每年針對全市重要商圈、車站、重要建築物周邊區域及30公尺以上主要幹道等據點推動騎樓整平計畫，至今總計改善1.5萬公尺，今年持續編列經費，預計改善約800公尺，範圍涵蓋龜山區山鶯路530公尺、桃園區中山路130公尺、桃園區復興路81公尺、中埔二街40公尺及楊梅區楊新路20公尺，其中，龜山區山鶯路估6月前將完工。

不過檢視歷年計畫，市府改善目標從每年1200公尺，近2年下滑至約800公尺，民眾也發現八德區介壽路去年施工後，只見地磚換新，現場仍凹凸不平宛如階梯，抱怨不已。

養工處橋梁隧道科長呂國華表示，易改善路段已陸續完工，但騎樓產權屬私有，施作工程需取得地主同意，近期計畫執行時困難重重，像施工期可能影響店家生意、地下室結構安全，還有人反映不希望破壞到昂貴地磚，甚至認為工程施作斜坡會讓風水「一路走下坡」，與居民溝通過程是一大挑戰。

議員彭俊豪表示，取得地主同意的過程挑戰大，只靠工程單位溝通並不夠，更應思考如何提高意願，可提供減稅或搭配建物拉皮補助優惠等，提高街廓改善共識；議員許家睿建議，可以商店街模式整體推動，以提升區域整體步行消費空間為出發點，帶動店家改善意願。

依現行法規，若騎樓無違規使用，即可享有減稅優惠，建管處認為可加強宣導；住宅處則說，若社區有需求，會協助住戶申請整建或維護補助。

呂國華也強調，騎樓整平施工經費居民無需負擔，完工後保固3年，可止滑增加安全，將持續辦理地方說明會，或透過各區里政會議加強說明；養工處另將跨局處協調，請建管處研議審查建照時就要求建商順平，並請警察局、交通局加強取締違規擺攤、車輛違停，維護已整平路段的通行。

桃園 呂國華 議員

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