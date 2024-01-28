創意廉政宣導 桃園歲末揮毫賀新年邊愛心送暖

桃園市政府政風處、警察局、地方稅務局、北區國稅局桃園分局今天在桃園愛買前廣場與聯合報共同舉辦「喜迎金『龍』IN桃園－2024桃園歲末揮毫」，現場規畫豐富闖關遊戲以及摸彩禮品廣邀民眾一起同樂，透過一系列闖關活動讓民眾了解政令宣導的內容，提升民眾反貪意識及犯罪防治知能以降低犯罪率，並讓人民能充分了解市府的願景與市政績效。

今天活動準備許多豐富大獎以及親子期待的氣球表演，政風處也邀請廉政志工隊、富林國小帶來相聲與布袋戲的精彩演出，以寓教於樂的方式宣導春節期間應拒絕不當餽贈、不當飲宴應酬或請託關說等內容，進而提升民眾反貪意識並促進公部門行政透明化為民服務措施，要實現桃園「好通勤、好工作、好就學、好生活」4大願景。

地方稅務局則設置「金龍送福、稅稅廉廉」攤位，透過套圈圈趣味遊戲互動，向民眾宣導多元e化納稅服務、廉政觀念、利用統一發票兌獎App儲存雲端發票，以及捐雲端發票做公益等觀念。活動中所募集的發票，將全數捐贈桃園市社福團體，讓民眾的愛心能夠一波波送暖，一起過好年。