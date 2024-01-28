桃園景點拉拉山、東眼山春節2月9日休園 春假人多總量管制

再過11天進入春節假期，桃園市虎頭山公園旅遊資訊站、北橫遊客中心、慈湖遊客中心、小烏來天空步道及天空繩橋、角板山行館、羅浮遊客中心、拉拉山遊客中心、巴陵古道生態園區、巴陵一、二號隧道及巴陵隧道驛站，及復興區東眼山、拉拉山國家森林遊樂區2月9日（農曆除夕）休園1天，春節期間其他時間正常服務。

因應民眾春節假期戶外踏青出遊，桃園市府風景管理處今天表示，虎頭山公園旅遊資訊站、北橫遊客中心、慈湖遊客中心、小烏來天空步道及天空繩橋、角板山行館、羅浮遊客中心、拉拉山遊客中心、巴陵古道生態園區、巴陵1、2號隧道及巴陵隧道驛站，春節期間2月9日（除夕）休園1天，羅浮溫泉則是2月8、9及10日（年初一）休園3天，其餘春節期間開放正常服務。

農業部林業及自然保育署新竹分署表示，配合春節，桃園市復興區東眼山、拉拉山國家森林遊樂區2月9日（農曆除夕）休園1天，春節假期其他時間正常開放，各園區將視遊客人數，即時啟動人潮總量管制，維持旅遊品質，歡迎民眾趁假期走訪東眼山、拉拉山國家森林遊樂區，欣賞櫻花、柳杉美景、雲瀑、生痕化石及巨木群等生態景觀。

新竹分署表示，歡迎民眾春節期間前往轄區東滿步道、北插天山登山步道、塔曼山登山步道，進行踏青走春旅遊，也提醒登山民眾，前往插天山自然保留區內的北插天山、福巴越嶺步道（開放巴崚端5.4至18公里），須在登山至少5天前，先上林業及自然保育署自然保育網的「自然保護區域進入申請系統」申請入山許可，以免受罰。