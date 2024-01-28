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他提供上千坪打造廣場 苗栗三義雙潭門面任督二脈開通

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉雙潭「雙十一廣場」工程竣工，今天融入雲火龍特色啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉雙潭「雙十一廣場」工程竣工，今天融入雲火龍特色啟用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣三義雙潭享有木雕工藝原鄉，傳承雲火龍揚名國際，但休閒農業區受限主要聯絡道路縣道130線狹窄，雙潭村長李德盛提供上千坪土地，廣場今天竣工啟用，打通門面任督二脈迎賓。

農業部農村發展及水土保持署台中分署挹注近500萬元，興建三義鄉「雙潭雙十一廣場」，廣場融入雲火龍在地特色，零工安、如期如質完工，農委會列為優良農村建設，苗栗縣長鍾東錦太太陳美琦、縣議員羅貴星，及三義鄉長呂明忠等人今天剪綵啟用。

李德盛促成雙潭雙十一廣場，也傳為地方佳話，李德盛說，雙潭休區遊客中心在130線道門面，但130線未全部拓寬，部分寬僅5、6公尺，行車動線會有盲彎，加上缺乏停車空間等腹地，侷限觀光產業，他提供約千坪的土地，因門牌「111之1」，命名雙十一廣場，停車、市集、辦活動或傳承傳統技藝。

雙潭社區發展協會理事長吳昌政說，雙潭過去社區戶外的點位較分散，可用空間比較狹小，無法擴大民眾參與，現在有了雙潭雙十一廣場，「我們準備好了」迎接遊客體驗在地文化及休閒產業。

台中分署指出，三義鄉於2016年獲得國際慢城認證，木雕藝術享譽聞名，雙潭還有木藝原鄉美名，1969年金龍隊獲世界少棒冠軍紀念獎盃，就出自雙潭縣道119線「老師傅一條街」吳嘉木老師創作，2005年起辦理客庄雲火龍節慶至今，2007年獲十大經典農漁村，2021年金牌農村銅牌獎。

雙十一廣場工程效益，可望解決130線遊客中心停車及人車爭道問題，活化老舊設施，優化老步道，並結合在地特色產業及文化，建構多元使用空間，方便民眾旅遊體驗，為地方發展添助力。

苗栗縣三義鄉雙潭「雙十一廣場」工程竣工，今天融入雲火龍特色啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉雙潭「雙十一廣場」工程竣工，今天融入雲火龍特色啟用。圖／苗栗縣政府提供

農業部

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