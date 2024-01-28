快訊

新冠流感齊發！台大醫指感染後恐導致「免疫竊盜」 揭1現象不尋常

想紅想瘋了？民眾偷吃商品再放回架上「還拍片PO網」 全聯不忍喊告

50發子彈放托運行李…美籍翁來台轉機「未入境」 慘被判刑下場曝

改善目標逐年減…桃園市騎樓整平遇大挑戰 有民眾怕工程破壞風水「一路走下坡」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園騎樓整平計畫改善目標逐年下滑，市府養工處表示將持續辦理地方說明會，並跨局處加強騎樓使用管理。民代則建議搭配減稅或補助，提高居民共識。圖為中壢區騎樓。記者朱冠諭／攝影
桃園騎樓整平計畫改善目標逐年下滑，市府養工處表示將持續辦理地方說明會，並跨局處加強騎樓使用管理。民代則建議搭配減稅或補助，提高居民共識。圖為中壢區騎樓。記者朱冠諭／攝影

桃園2014年起每年執行騎樓整平計畫，但計畫施作目標逐年下滑，從每年改善1200公尺下滑至約800公尺。市府養工處坦言，與居民溝通協調是最大挑戰，將持續辦理地方說明會，並跨局處加強騎樓使用管理。民代則建議搭配減稅或補助優惠，提高居民共識。

桃園升格直轄市後，每年針對全市重要商圈、車站、重要建築物周邊區域及30公尺以上主要幹道等據點推動騎樓整平計畫，至今總計改善1.5萬公尺，今年持續編列經費，預計改善約800公尺，範圍涵蓋龜山區山鶯路530公尺、桃園區中山路130公尺、桃園區復興路81公尺、中埔二街40公尺及楊梅區楊新路20公尺，其中，龜山區山鶯路估6月前將完工。

不過檢視歷年計畫，市府改善目標從每年1200公尺，近2年下滑至約800公尺，也有民眾發現八德區介壽路去年施工後，只見地磚換新，現場仍凹凸不平宛如階梯，遭地方抱怨。

養工處橋梁隧道科長呂國華表示，易改善路段已陸續完工，但騎樓產權屬私有，施作工程需取得地主同意，近期計畫執行時困難重重，像施工期可能影響店家生意、地下室結構安全，還有人反映不希望破壞到昂貴地磚，甚至認為工程施作斜坡會讓風水「一路走下坡」，與居民溝通過程無疑是一大挑戰。

呂國華強調，整平施工經費居民無需負擔，完工後不只保固3年，還可止滑增加安全，對居民意願較低地區，將持續辦理地方說明會，或透過各區里政會議加強說明；養工處也會跨局處協調，請建管處研議審查建照時就要求建商順平，並請警察局、交通局加強取締違規擺攤、車輛違停，維護已整平路段的通行。

議員彭俊豪表示，取得地主同意的過程挑戰大，只靠工程單位溝通並不夠，更應思考如何提高居民意願，像是提供減稅或搭配建物拉皮的補助優惠等，提高街廓改善共識。議員許家睿建議，市府可以商店街模式整體推動，以提升區域整體步行消費空間為出發點，帶動店家改善意願。

桃園 呂國華 風水 建築

延伸閱讀

桃園春節路邊停車格暫停收費 市區公車調整班次

連日低溫…桃園7旬男外出散步突癱軟倒地 路人嚇壞報警

桃園復興柑橘寒害3公頃 桶柑遲發影響較大

桃園補教募22萬星星送暖 3機構家暴失依憨兒過溫馨年

相關新聞

改善目標逐年減…桃園騎樓整平遇阻 風水竟也是原因

桃園2014年起每年執行騎樓整平計畫，但計畫施作目標逐年下滑，從每年改善1200公尺下滑至約800公尺。市府養工處坦言，...

桃園春節路邊停車格暫停收費 市區公車調整班次

農曆春節即將來臨，桃園市交通局表示，全市公有路邊停車格將於2月8日（小年夜）至14日（初五）期間暫停收費。另，桃園市區公...

犁頭山自辦農地重劃水準跟不上 議員盼納入都市計畫

新竹縣竹北市因竹科影響近年來成長快速，不過議員林碩彥指出，緊鄰縣政三期，位於喜來登商圈內的犁頭山自辦農地重劃公共事業用地...

桃園復興柑橘寒害3公頃 桶柑遲發影響較大

桃園市復興區進入桶柑（春節年柑）的柑橘產期，最近一波強烈寒流來襲，復興山區連續一周下雪、低溫不到10度，柑橘寒害災損面積...

春節賞花趣 獅潭協雲宮櫻花、銅鑼環保公園炮仗花盛開

過年走春何處去？苗栗縣獅潭鄉協雲宮櫻花、銅鑼鄉環保公園的炮仗花，目前花開三、四成，橘色花海美不勝收，今年花期預計將在春節...

桃園補教募22萬星星送暖 3機構家暴失依憨兒過溫馨年

趁歲末寒冬，桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會辦理幸福暖冬愛心關懷活動，2協會理事長吳正吉今天上午表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。