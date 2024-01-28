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桃園春節路邊停車格暫停收費 市區公車調整班次

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市交通局表示，全市公有路邊停車格將於2月8日（小年夜）至14日（初五）農曆春節期間暫停收費。本報資料照片
桃園市交通局表示，全市公有路邊停車格將於2月8日（小年夜）至14日（初五）農曆春節期間暫停收費。本報資料照片

農曆春節即將來臨，桃園市交通局表示，全市公有路邊停車格將於2月8日（小年夜）至14日（初五）期間暫停收費。另，桃園市區公車、幸福巴士及免費公車路線，考量通勤、通學需求較低，農曆春節連假期間將減班或停駛，並視實際需要機動因應調整。

交通局表示，農曆春節假期自2月8日起至2月14日為期7天，全市公有路邊收費停車格將暫停收費，範圍包括桃園區、中壢區、平鎮區 、蘆竹區、龜山區、八德區、楊梅區 、大溪區、大園區 、觀音區及龍潭區；若駕駛人停車單繳費截止日期適逢農曆春節連假，最遲可延至2月16日機關正常上班第2日繳費。

另，農曆春節連假除行經鐵、公路車站、名勝古蹟及風景遊樂地區各線公車，將機動性增加班次，桃園市區公車、幸福巴士、免費公車將調整營運班次，其中，市區公車路線於2月8日（小年夜）與2月14日（初五）收假日，多數依現行假日班次營運。

除夕至初4部分路線依假日班次減少3至4成營運、部分路線停駛；復興區幸福巴士部分路線則依假日班表營運；免費公車多數於2月9日至14日停駛。農曆春節期間調整班次的公車路線，自2月15日（初六）起恢復平日班表。

公車 春節 桃園

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