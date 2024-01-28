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犁頭山自辦農地重劃水準跟不上 議員盼納入都市計畫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
林碩彥指出，犁頭山自辦農地重劃（圖左）緊鄰縣政三期（圖右），且位於喜來登商圈內，但道路、公設等規畫都跟不上都市水準，盼能重新研議。圖／議員林碩彥提供
林碩彥指出，犁頭山自辦農地重劃（圖左）緊鄰縣政三期（圖右），且位於喜來登商圈內，但道路、公設等規畫都跟不上都市水準，盼能重新研議。圖／議員林碩彥提供

新竹縣竹北市因竹科影響近年來成長快速，不過議員林碩彥指出，緊鄰縣政三期，位於喜來登商圈內的犁頭山自辦農地重劃公共事業用地偏低、土地使用配置以及公用設施服務水準都跟不上，且8米路寬狹小、沒人行道，盼地政處研審其適宜性，建議納入都市計畫內。地政處表示，新訂或擴大都市計畫等於歸零重來，可能要再等10年，無理由重新啟動。

林碩彥指出，犁頭山自辦農地重劃雖為都市計畫外農地，但與大樓林立的縣政三期同屬共同生活圈，但其規畫公共事業用地僅35%比例偏低、抵費地達25%比例過高，造成土地使用配置及公用設施服務水準不恰當，急就章恐圖利土地開發商。

林碩彥說明，該自辦農地重劃道路非棋盤式，道路配置與緊鄰的縣政三期道路規畫不一致，影響該地區及附近縣政三期居民基本路權，也嚴重影響市容景觀，且全區規畫8米路寬過於狹小，完全沒有人行道配置，造成行人用路安全疑慮，道路雙頭死巷也不符公共利益原則，降低未來埋設五大管線的配置彈性。

林碩彥建議，該自辦農地重劃位置緊鄰大樓林立且人口高密度住宅區，受限於該區所屬都市計畫外農地，僅以農村型態自辦農地重劃方式，採低密度開發，其相關土地配置未與縣政三期的公用設施服務水準相當，建議將該區土地納入都市計畫內，再依都市計畫內土地使用。

對此新竹縣地政處表示，犁頭山自辦農地重劃屬於非都市計畫土地，主要改善農村社區生活條件、公共設施，開發方式與都市不一樣，建蔽率和容積率及使用強度本身就會比都市低一點，重劃從2001年開始已申請籌備多年，期間辦理環評，通過水保，並向營建署申請開發計畫，現在程序仍繼續進行中，無理由重新啟動。

地政處強調，芎林金獅、綠獅；新埔自強、仰德等，同樣都是自辦農地重劃，道路配置也都是6至8米，也沒有人行步道，若只是為了提升道路系統和土地使用強度、公共設施，新訂或擴大都市計畫等於歸零重來，可能還要等10至20年才能開發。

議員林碩彥指出，緊鄰縣政三期，位於喜來登商圈內的犁頭山自辦農地重劃公共事業用地比例偏低、土地使用配置以及公用設施服務水準都跟不上，建議將該區土地納入都市計畫內，再依都市計畫內土地使用。圖／議員林碩彥提供
議員林碩彥指出，緊鄰縣政三期，位於喜來登商圈內的犁頭山自辦農地重劃公共事業用地比例偏低、土地使用配置以及公用設施服務水準都跟不上，建議將該區土地納入都市計畫內，再依都市計畫內土地使用。圖／議員林碩彥提供
犁頭山自辦農地重劃緊鄰大樓林立且人口高密度住宅區，受限於該區所屬都市計畫外農地，僅以農村型態自辦農地重劃方式，採低密度開發。圖／議員林碩彥提供
犁頭山自辦農地重劃緊鄰大樓林立且人口高密度住宅區，受限於該區所屬都市計畫外農地，僅以農村型態自辦農地重劃方式，採低密度開發。圖／議員林碩彥提供

農地 都市計畫 人行道

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