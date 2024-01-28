春節賞花趣 獅潭協雲宮櫻花、銅鑼環保公園炮仗花盛開

過年走春何處去？苗栗縣獅潭鄉協雲宮櫻花、銅鑼鄉環保公園的炮仗花，目前花開三、四成，橘色花海美不勝收，今年花期預計將在春節假期盛開，花團錦簇喜氣迎過年。

苗栗縣獅潭鄉協雲宮櫻花、銅鑼鄉環保公園的炮仗花應節，每年春節花況備受期待，協雲宮周邊約3000棵櫻花，廟方指出，目前花開三、四成左右，預計春節會全開，今年櫻花步道，及主要聯外的苗24線都已經施工完成，也歡迎遊客上山賞花祈福。

銅鑼鄉公所2003年在縣道119線旁環保公園，種植兩層約400公尺的炮仗花，目前也花開四成左右，其中，上層的炮仗花已經是花團錦簇，一片橘色花海，公所預計春節盛開，上、下兩層花海瀑布更添喜氣。