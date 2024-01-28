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桃園補教募22萬星星送暖 3機構家暴失依憨兒過溫馨年

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市補教事業及兒童課後照顧服務協會愛心關懷，捐款捐贈白米關懷樂活育幼院院童溫馨過年。圖／吳正吉提供
桃園市補教事業及兒童課後照顧服務協會愛心關懷，捐款捐贈白米關懷樂活育幼院院童溫馨過年。圖／吳正吉提供

趁歲末寒冬，桃園補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會辦理幸福暖冬愛心關懷活動，2協會理事長吳正吉今天上午表示，年關前近百家補習、課後照顧業者響應募款，總共募得22萬3500元，全數捐助平鎮樂活育幼院、楊梅藍迪兒童之家及龍潭幸福基金會，關懷家暴、家庭失依孩子及中重度智能障礙憨兒溫馨過年，讓孩子感受社會的溫暖。

這項「扶老攜幼．幸福過暖冬」愛心關懷活動，由桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會每年歲末募款辦理，今年辦理第5年，今年總共全市上百家補習班與課後照顧班會員加入愛心捐款行列，甚至多位家長主動加入募款，一起關懷幫助桃園育幼、教養院照護的兒童、青少年和中、重度智能障礙憨兒溫馨度過春節。

吳正吉率2協會理監事及補教業班主任多人，分別至平鎮樂活育幼院、楊梅藍迪兒童之家及龍潭幸福基金會，捐款捐贈各1000斤白米，關心接受照護的兒童、青少年及中、重度障礙的憨兒，受到3個育幼、教養院感謝，協會未來將規畫第2階段其他社福機構愛心捐贈，傳遞社會正能量。　

吳正吉表示，基於「取之於社會、用之於社會」的教育理念，4四年協會理監事會議決定，照顧社會弱勢族群學童受教權的平等問，2協會業每年與教育局合辦免費弱勢家庭育苗專案，免費提供經濟弱勢家庭小孩補習資源，歲末發起愛心關懷募款活動，希望集合桃園補教界業者力量，幫助學童完成平等受教權機會，也將這分溫暖延伸至其他有需要幫助的銀髮社福機構，星星之源拋引玉傳達社會共襄盛舉。

桃園市補教事業及兒童課後照顧服務協會愛心關懷，捐款捐贈白米關懷幸福基金會院生溫馨過年。圖／吳正吉提供
桃園市補教事業及兒童課後照顧服務協會愛心關懷，捐款捐贈白米關懷幸福基金會院生溫馨過年。圖／吳正吉提供
桃園市補教事業及兒童課後照顧服務協會愛心關懷，捐款捐贈白米關懷藍迪兒童之家院童溫馨過年。圖／吳正吉提供
桃園市補教事業及兒童課後照顧服務協會愛心關懷，捐款捐贈白米關懷藍迪兒童之家院童溫馨過年。圖／吳正吉提供

桃園 補習 愛心

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