桃園補教募22萬星星送暖 3機構家暴失依憨兒過溫馨年

趁歲末寒冬，桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會辦理幸福暖冬愛心關懷活動，2協會理事長吳正吉今天上午表示，年關前近百家補習、課後照顧業者響應募款，總共募得22萬3500元，全數捐助平鎮樂活育幼院、楊梅藍迪兒童之家及龍潭幸福基金會，關懷家暴、家庭失依孩子及中重度智能障礙憨兒溫馨過年，讓孩子感受社會的溫暖。

這項「扶老攜幼．幸福過暖冬」愛心關懷活動，由桃園市補習教育事業協會、桃園市兒童課後照顧服務協會每年歲末募款辦理，今年辦理第5年，今年總共全市上百家補習班與課後照顧班會員加入愛心捐款行列，甚至多位家長主動加入募款，一起關懷幫助桃園育幼、教養院照護的兒童、青少年和中、重度智能障礙憨兒溫馨度過春節。

吳正吉率2協會理監事及補教業班主任多人，分別至平鎮樂活育幼院、楊梅藍迪兒童之家及龍潭幸福基金會，捐款捐贈各1000斤白米，關心接受照護的兒童、青少年及中、重度障礙的憨兒，受到3個育幼、教養院感謝，協會未來將規畫第2階段其他社福機構愛心捐贈，傳遞社會正能量。