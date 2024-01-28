業者送暖 400家扶兒門市挑新衣

本土服飾品牌NET十多年來都會讓家扶的孩子進館挑過年的保暖新衣，今年再捐贈80萬元提貨券給新竹家扶中心，新竹地區多個門市昨天特地開放，邀請400名弱勢孩童入店添選喜愛的外套、衣褲。不少來自偏鄉的孩童格外興奮，感動地說「終於不用再每天穿學校的制服了」。

NET結合新竹市、竹北市、竹東鎮等實體門市，昨天利用寒假，安排新竹家扶的扶助家庭到門市選購衣物，其中竹東門市下午就來了新竹縣溪南地區及原住民鄉的扶助家庭約120戶孩子。

「真的可以挑這麼貴的衣服嗎？」不少弱勢孩童鮮少有機會買新衣服，有的孩子更是拿學校制服當便衣，或是穿哥哥姐姐傳承下來的舊衣服，因此當聽到能到NET門市挑衣服，都顯得不敢置信。

「小菲」四姐妹因為家中收入有限，姐妹們平時多穿制服、運動服，還得交接穿，去年升上高中後，和學校、同學外出機會大增，得知可以到NET選購潮流且實用新衣，相當興奮也感動。

新竹家扶中心主任沈俊賢說，新竹縣市扶助1036戶，單親、隔代及多子女的家庭近9成，因收入多支應基本開銷，孩子衣服多來自市場、夜市的平價服飾或外界捐贈；感謝NET捐贈，讓孩子能自由地挑選真正喜歡、屬於自己的衣物，也能有開心穿新衣迎新年的幸福感。