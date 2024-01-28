竹縣經國大橋改善 評估納人行空間

經國大橋為連接竹北與竹科的重要幹道，上下班尖峰車流量巨大，常嚴重塞車。新竹縣政府決定增設引道及機車道分流汽機車，預估完工後可提升運輸效率，昨天舉行工程細部設計地方說明會，有民代建議要設置人行空間及預留未來大眾運輸系統規畫等，縣府工務處允諾將評估納入修正考量。

經國大橋改善工程為竹縣府十大交通建設計畫之一，規畫往竹北方向新增1汽車道、1機車道，闢建往東匝道，跨頭前溪堤防後銜接至興隆路，以利導流往高鐵方向車流。

往竹科、台68南向同樣新增1汽車道、1機車道，從自強南路往南，利用道路西側空間及經國橋西側，布設汽車專用道南向匝道直接銜接至台68線，降低經國橋上汽車往右、機車直行的衝突。

縣府工務處昨天舉辦地方說明會，針對會中提出的新增機車道匯出匯入設計安全性、是否增設人行道，以及考慮設置公車專用道以降低私人車輛使用、未來車輛行駛的速限設定等，相關建議都將逐一評估，納入細部設計研議辦理。

縣議員歐陽霆在說明會則點出，規畫中的機車專用道路幅不足以供救護車通行，一旦在機車道上發生擦撞事故需要救援，恐怕救護車根本到不了。縣府工務處當場允諾將評估更動設計，將機車道寬度設計為3公尺以上，供救援車輛通行。