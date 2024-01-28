竹市卸貨格 2月起客貨兩用車可停

路邊裝卸貨停車格被一般車輛占用屢見不鮮，新竹市政府去年8月起率先在市區23處「裝卸貨停車格」引進智慧影像開單及科技執法，可偵測、開罰久占的違停車種，成效不錯， 2月起將增至41格。桃園市則針對裝卸貨專用停車格採累進費率，並將研議請停車計費員協助舉發違規占用車輛。

新竹市政府推出的「裝卸貨停車格」智慧車柱及科技執法政策，用意在遏止違規車輛停放，並提高周轉率，交通處統計去年8到12月共1萬5570車次使用裝卸貨停車格，一格單日周轉率高達6車次。

不過，市府也接獲民眾反映客貨兩用車也有裝卸貨需求，例如以廂型車載送蛋糕、花束及貨物等，決議自2月起擴大開放客貨兩用車停放。裝卸貨車格前30分鐘提供貨車及客貨兩用車免費停放，第31至60分鐘收費30元，停車超過1小時或其他車種停放，即拍照啟動科技執法，最高罰1200元。

交通處處長倪茂榮說明，智慧車柱可減少開單人力負擔，也感謝新竹區監理所提供貨車、客貨兩用車資料庫導入智慧車柱車牌辨識系統，運用科技就能辨識是否為違規車種。

桃園市政府針對裝卸貨停車格採取累計費率，每20分鐘收費一次，最高上限停20分鐘計費60元，藉此提高車格的周轉率。

桃園市交通局表示，若發現有民眾違規停放裝卸貨停車格，任何人都可依道路交通管理處罰條例舉發。交通局也將研議比照身障車格排除占用作法，由停車計費員協助舉發，呼籲民眾按車種停車。