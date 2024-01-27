十多年不間斷！NET讓新竹400名家扶孩子挑過年新衣 弱勢兒喜極而泣

本土服飾品牌NET十多年來都會讓家扶的孩子進館挑過年的保暖新衣，今年再捐贈80萬元提貨券給新竹家扶中心，為新竹400名弱勢孩童添購過年保暖新衣，許多來自偏鄉的孩童因此喜極而泣，大呼「終於不用再每天穿學校的制服了」。

家扶中心也特別感謝NET願意照顧這些弱勢孩童，讓他們也能體驗到店裡血拚、挑選自己喜歡的衣服的快樂。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，感謝NET公司連續多年捐贈服飾提貨券的善舉，讓扶助家庭感受到企業的關懷，更讓扶助孩童能有機會到實體的門市自己比較、試穿、挑選自己喜歡的衣物，不僅練習日後生活自理的能力，也可以開心穿新衣，迎接新年的幸福感。

「真的可以挑這麼貴的衣服嗎？」不少新竹的弱勢孩童都來自偏鄉或弱勢原住民家庭，平時幾乎難以有買新衣服的機會，許多孩子更是一件學校制服穿整年，或是只能穿哥哥姐姐傳承下來的舊衣服，因此當聽到能到NET門市挑衣服，都顯得不敢置信。

NET大開門市大門，結合新竹市、竹北市、竹東鎮各定點門市的協助，今天下午利用寒假，安排新竹縣市各區域的扶助家庭可以自行到門市選購喜愛的外套、衣服或褲子，其中竹東門市下午就來了新竹縣溪南地區及原住民鄉的扶助家庭約120戶的孩子。

來自隔代教養家庭的小斌，因與務農種菜的祖母相依為命，過去很少買新衣，但國小五年級的年紀，對穿著也開始會有自己的主見和想法，因此當得知可以來NET挑選衣服後便相當興奮與期待。

來自多子女家庭的小菲四姐妹，則是因為家中收入有限，姐妹們平時多以制服、運動服為主，還得姐妹交接，少有正式場合的衣著，不過小菲和小淇去年升上高中後，學校參訪與同學休閒活動的機會增加，姐妹得知可以到NET選購潮流、正式與實用的新衣，又不用擔心花太多父母的錢，都表示非常感謝。