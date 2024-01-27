無私奉獻照顧受虐兒少 苗栗家扶寄養家庭授證表揚

3歲的「小龍」在媽媽懷孕3個月時診斷出腦部病變，但即將當兵的爸爸擔心「兵變」，堅持要求生下來，小龍出生後緊急開刀，但外觀異常、額頭凸、耳位低，小媽媽後來也因家暴、經濟困難、無力管教等因素，將小龍送往安置，接手照顧的寄養父母勇敢接納小龍異常的外觀，每周帶他到院所早療復健，社工訪視時看到小龍與一般幼童無異，在寄養父母悉心照顧下模樣可愛，並獲得愛心守護。

苗栗縣政府、苗栗家扶中心今天中午在三義西湖渡假村舉辦今年寄養家庭授證典禮，並表揚服務滿15年的資深寄養家庭，縣長鍾東錦感謝寄養家庭無私奉獻守護、照顧受虐的孩子，提供他們安全及穩定身心發展的照護環境。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，家扶1986年起接受縣府委託辦理寄養安置服務，在縣內召募並訓練一般家庭，使他們能成為符合照顧受虐兒少的寄養家庭，讓遭受不當對待的兒少，在受傷時有個避風港可繼續安心成長。多數接受家外安置的兒少，身心及行為普遍不易照顧，以去年縣內安置的75名兒少，身障、注意力缺失、過動、發展遲緩、腦傷等高達46.5%，顯見寄養家長不僅要有愛，更需要專業知能以因應特殊兒少的需求。