桃園區寒冬送暖嘉惠1732戶家庭 副市長感謝社會愛心
桃園市副市長王明鉅今天上午參加桃園區公所寒冬送暖，表示在寒冷的冬天辦寒冬送暖，對有需要的家庭來說是最直接且到位的關懷，這次每戶家庭可領取多項民生物資，區公所也提供每戶500元禮券及景福宮慈善基金會贊助200元禮券，感謝所有捐助單位熱情贊助，讓需要幫助的弱勢家庭，都能在寒冬中獲得溫暖。
王明鉅也提及，市民朋友若生活及經濟陷入困難，可向市府社會局或區公所尋求協助，市府定會給予所有市民朋友最大的支持。桃園區長許敏松表示，寒冬送暖活動每戶家庭除了可領合計700元禮券，還有白米、醬油、麵條、麵線、洗衣精、衛生紙等各項民生物資，今年共計1732戶單親兒少與中低收入家庭受惠。感謝大和開發建設、桃園千杯聯盟、億瓏車業、誠鷹特勤保全、景福宮慈善基金會、桃園市桃園區大墓公功德會、大溪和平禪寺、連盛塑膠工業、大民生海鮮餐廳及劉明發先生等捐助單位，共同關懷轄內弱勢族群。
市議員林政賢、黃婉如、大和開發建設公司董事長何溪明、桃園千杯聯盟創會會長永同貴、景福宮慈善基金會董事長蘇家明、桃園市桃園區大墓公功德會理事長李詩明、誠鷹特勤保全公司副總經理魏忠恕、大民生平價海鮮熱炒老闆布國璽等人都出席活動。
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