竹市擴大設智慧停車柱 2月起客貨兩用車可停裝卸貨車格

新竹市政府去年8月起率先在市區23處「裝卸貨停車格」引進智慧影像開單及科技執法，成效不錯，但試辦期間不時接獲民眾反映，一般客貨兩用車也有裝卸貨需求卻無處可停。市長高虹安今天宣布，今年2月1日起擴大開放客貨兩用車停放裝卸貨車格，並於2月8日農曆年前增加至41格，讓真正有裝卸貨需求的車輛更方便運用。

新竹市政府推出的「裝卸貨停車格」智慧車柱及科技執法政策，用意在遏止違規車輛停放，同時提高裝卸貨停車格周轉率，市府觀察推出近半年來確實有效解決占用問題。

交通處統計去年8月到12月共有1萬5570車次使用裝卸貨停車格，一格單日周轉率最高達6車次；但也接獲民眾反映客貨兩用車也有裝卸貨需求，例如以廂型車載送蛋糕、花束及貨物等，為貼近民眾生活需求，市府經多次討論決議自2月1日起擴大開放客貨兩用車停放裝卸貨車格。

交通處處長倪茂榮說明，智慧車柱減少人力負擔，也感謝交通部公路局新竹區監理所提供貨車、客貨兩用車資料庫導入智慧車柱車牌辨識系統，透過車牌辨識針對違規車輛占用科技執法，有效降低員警現場執法的人力，同時也導入逾檢註銷車輛資料庫，協助新竹區監理所查處違規車輛。

交通處表示，竹市「裝卸貨停車格」智慧停車柱及科技執法，前30分鐘提供貨車及客貨兩用車免費停放，第31至60分鐘收費30元（未滿1小時以1小時計算），停車超過1小時或非上列車種停放，即拍照存證實施科技執法，並依道路交通管理處罰條例第56條處600元至1200元罰款，呼籲民眾依規停放。

交通處提醒，使用者取車時可直接以手機掃瞄智慧停車柱上的QR-code後，多元支付繳費，節省持實體單據至超商或指定服務據點繳費的路程。民眾如現場忘記繳納費用，也可以於次日在四大超商利用ibon等多媒體機列印繳費，不用擔心無紙化後繳費的問題。

高虹安說，推動智慧車柱除解決占用問題，還能舒緩缺工問題，結合科技執法，更提高停車管理效率，同時透過網路及後台管理，民眾可透過新竹好停車App即時掌握停車資訊，也減輕員警到場執法的人力負擔。