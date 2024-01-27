春節囤貨影響逃生 桃園有賣場挨罰

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園報導
桃園有賣場因為年節囤貨太多影響逃生又無法立即改善，被桃園市建管處依違反建築物公共安全檢查及申報辦法裁罰6萬元。記者陳俊智／翻攝
桃園有賣場因為年節囤貨太多影響逃生又無法立即改善，被桃園市建管處依違反建築物公共安全檢查及申報辦法裁罰6萬元。記者陳俊智／翻攝

農曆春節將至，民眾忙採購年貨，百貨公司、賣場搶賺熱錢，但有桃園業者一次進貨太多，商品擺放位置及囤貨阻礙逃生動線，錢還沒入袋，就先吃上6萬元罰單。

桃園建管處因應年節賣場湧人潮，近日陸續到30家大賣場、百貨公司安檢，發現其中5家囤貨太多阻礙逃生動線，甚至擋住逃生門，另有3家逃生門無法正常啟閉，經稽查人員現場要求立即改善，有4家無法達成，最後直接依違反建築物公共安全檢查及申報辦法開罰。

建管處表示，針對囤貨影響逃生動線部分，稽查當下都有給業者改善機會，但業者因為囤貨太多、人力不足等問題，無法立即排除狀況，所以只能依法開罰，呼籲業者應隨時保持逃生動線暢通，提供安全無虞消費環境，讓民眾平安過好年。

桃園市議員呂林小鳳表示，市府為民眾安全把關值得肯定，但希望能擴大面向。民眾趕買年貨不只會去賣場或百貨公司，各地傳統市場也人潮滿滿，有些攤販擺攤都擺到馬路上，交通易壅塞，人車爭道也會造成安全疑慮，盼市府加強宣導及督促攤販業者改善。

賣場 桃園

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