新竹棒球場改善慢 高虹安：廠商惡意拖延

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹市長高虹安（左）昨與工務處長陳明錚（右）開記者會強調，絕無擺爛新竹棒球場。記者張裕珍／攝影
新竹市長高虹安（左）昨與工務處長陳明錚（右）開記者會強調，絕無擺爛新竹棒球場。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場工程缺失改善緩慢，市長高虹安昨開記者會指統包商巨佳營造去年10月答應先移除土壤級配，卻惡意拖延，要求業者2月1日前履行承諾，否則市府將自行移除再求償；巨佳營造董事長詹朱淮表示，只要有依據、法源，對公司來說沒有不執行的道理。

高虹安昨率新上任工務處長陳明錚、教育處長陳木金開記者會，強調「市府絕對沒有要求廠商要依照大聯盟規格施作」，是依據統包需求書的規格要求，球場須符合USGA標準，且須雨後30分鐘內有效排除地表積水，並無逾越契約、苛刻廠商。

高虹安說，新竹棒球場從垂直到坡度排水都失敗，結構計算疏失「是最致命錯誤」，因原本設計是30公分覆土，但施作卻變成65公分斜面覆土，超載恐危急無梁板地下停車場結構。

陳明錚透過歷次會議紀錄與公文說明，指出去年10月13日的第32次工作會議紀錄，統包商承諾先移除現有球場場地PC層以上的土壤、級配等，也同意會提出卸載的移除施工計畫書，但3個多月以來，廠商提出施工計畫書屢因錯誤被退回，不斷以程序拖延。

民進黨市議員劉康彥不以為然，指高早和巨佳營造談妥解約條件，就是「巨佳減價收受、現況結算」，但她要先發制人、卸責廠商。竹市府回應「毫無所悉」，若巨佳期限前未動作，市府將自行移除覆土。

詹朱淮受訪表示，過去1年多來，公司承受巨大輿論及資金壓力，初衷一直都是履行工程契約，如期交付業主，如果有缺失就改善修復到合格，「巨佳一切依照工程契約及法律規範進行」。

針對棒球場案，新竹市議會各黨派看法不一。國民黨團發言人吳旭豐說，市府改善進度慢，支持增加預算更換廠商，建議未來改換人工草皮。民進黨團批高虹安前後說詞矛盾，曾說棒球場要是大聯盟等級，現在卻又矢口否認。時代力量黨團強烈要求更換專案管理廠商艾奕康公司，新聯線政團呼籲市府依法嚴辦究責。

高虹安 新竹市立棒球場 記者會

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