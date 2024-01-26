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6成進口商品超市南桃園開張 現場能待客煎和牛優惠超足

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
全台第23間Mia C’bon超市今於桃園中壢SOGO開幕，26大品類近萬件商品，進口佔比達6成，其中日本商品達2成。記者翁唯真／攝影
全台第23間Mia C’bon超市今於桃園中壢SOGO開幕，26大品類近萬件商品，進口佔比達6成，其中日本商品達2成。記者翁唯真／攝影

全台第23間Mia C’bon為家樂福旗下超市，今於桃園中壢SOGO開幕，耗資4000萬精緻打造佔地200坪高質感購物賣場，26大品類近萬件商品，進口佔比達6成，其中日本商品達2成。今開幕日限定福袋499元內含6樣好禮，總價值超過1500元，之後還有十大開幕感恩好禮鉅獻，及好鄰居每周三不限金額95折等優惠。

SOGO中壢店位處桃園六和商圈，集於精品與時尚的購物標的，在區域環境優勢上，六和商圈內有著中壢區行政中心，周圍林立著金融機關，加上商圈生活機能齊全，周圍還有公園綠地，為南桃園消費生活重心，Mia C’bon超市開幕將提供市民多元消費選擇。

桃園副市長蘇俊賓今出席開幕表示，Mia C’bon超市引進桃園蘆竹、新屋等地優質農產品，如源鮮智慧農場等，並與取得有機認證及產銷履歷的在地青農合作，協助桃園農民及商家，將優質在地商品上架，持續支持桃園在地農業永續發展，希望讓更多優質的在地商品能被看見。

Mia C’bon內共有26大品類近萬件商品，進口佔比達6成，其中日本商品達2成，更立志打造為和牛專賣店，店內除有各式酒類、各國零食餅乾及生鮮蔬果等，更立志打造為和牛專賣店，透過折扣優惠或者限定買一送一活動，吸引顧客增加購買意願，更有現場免費代客現煎服務。

開幕期間至農曆春節前更有10大優惠活動，及好鄰居每周三不限金額95折等優惠，歡迎民眾前往逛街體驗。

全台第23間Mia C’bon為家樂福旗下超市，今於桃園中壢SOGO開幕，耗資4000萬精緻打造佔地200坪高質感購物賣場。記者翁唯真／攝影
全台第23間Mia C’bon為家樂福旗下超市，今於桃園中壢SOGO開幕，耗資4000萬精緻打造佔地200坪高質感購物賣場。記者翁唯真／攝影
全台第23間Mia C’bon超市今於桃園中壢SOGO開幕，26大品類近萬件商品，進口佔比達6成，其中日本商品達2成。記者翁唯真／攝影
全台第23間Mia C’bon超市今於桃園中壢SOGO開幕，26大品類近萬件商品，進口佔比達6成，其中日本商品達2成。記者翁唯真／攝影
全台第23間Mia C’bon超市今於桃園中壢SOGO開幕，26大品類近萬件商品，進口佔比達6成，其中日本商品達2成。記者翁唯真／攝影
全台第23間Mia C’bon超市今於桃園中壢SOGO開幕，26大品類近萬件商品，進口佔比達6成，其中日本商品達2成。記者翁唯真／攝影
全台第23間Mia C’bon超市今於桃園中壢SOGO開幕，26大品類近萬件商品，進口佔比達6成，其中日本商品達2成。記者翁唯真／攝影
全台第23間Mia C’bon超市今於桃園中壢SOGO開幕，26大品類近萬件商品，進口佔比達6成，其中日本商品達2成。記者翁唯真／攝影

桃園 超市 鄰居

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