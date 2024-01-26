綠議員指高虹安和巨佳營造談妥解約 竹市府：毫無所悉

新竹市長高虹安今天開記者會說明棒球場改善進度，指控統包商巨佳營造惡意拖延，今天是進場移土最後一天仍無進場，已下最後通牒。不過，民進黨市議員劉康彥看了記者會直言高虹安是在用話術欺騙市民，其實早已和巨佳談妥解約條件，就是「巨佳減價收受、現況結算」，但她要先發制人，把責任推給廠商。

記者今天多次致電巨佳營造董事長詹朱淮未獲回應，巨佳營造位於桃園中壢的辦公室人員也表示不清楚，至截稿前沒有回應。針對劉康彥談到竹市府已和巨佳談妥解約的說法，竹市府表示「毫無所悉」，今天已發文要求巨佳最遲在2月1日前進場移土。

劉康彥今天下午在臉書發文表示，今天高虹安的記者會，實在太有既視感，而且越看越好笑，「因為每次只要高虹安有事，棒球場就有事」。他說，高虹安今天本該要到監察院說明悍創有無違法轉包爭議，但並未出席，近日也因副處長人事案大鬧烏龍。

劉康彥認為，高虹安將過去一年棒球場「零改善」的指控，在今天記者會上完美轉移（栽贓）到巨佳身上，還大言不慚向巨佳提出「限期五天進場移除覆土」的最後通牒。但「說穿了，這個最後通牒，只是市府和巨佳解約前用來欺騙市民的話術。」

劉康彥提到，高虹安早已和巨佳談妥解約條件，就是巨佳減價收受、現況結算。巨佳為何要接受？因為對巨佳而言，儘管所有指控都不合理，但為了公司，不能得罪高虹安，「減價收受、現況結算」就是目前最有利的條件，才會默不吭聲、認賠出場。

此外，竹市府政風處今天下午也說明，新竹市立棒球場新建工程相關缺失，已有追究相關人員責任，去年7月已將辦理統包工程涉有缺失人員包含前民選首長、代理首長、前政務人員、公務人員及臨時人員共6人移送監察院，後續待監察院審查認定、議處。

針對新竹棒球場案，市府政風處也強調，已有陸續接獲新竹地方檢察署、法務部廉政署及法務部調查局新竹市調查站向市府函調相關資料10餘次，市府全力配合索資外，期間也多次提供棒球場缺失資料，去年12月間主動提供覆土承重過載資料，供參辦。