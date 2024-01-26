桃機擴建！桃園新台15線有廢棄物 處置後預計10月底完工

為取得桃園國際機場擴建第三航廈、第三跑道用地，交通部公路局代辦台15線及台4線配合桃園國際機場擴建改線工程，新台4線接台15線全長約7.39公里，道路寬30公尺。不過自2021年開工後發現地下有10年前的垃圾及廢棄物，加上有約160戶住戶尚未搬遷，經過2年處理，目前工程進度約5成，工期展延一次，預計今年10月完工。

因機場第3跑道及第3航廈要興建在台15線上，因此闢建新的台15線接攘，工程由民航局委託公路局北區公路新建工程局興建，不過因發包時發現有160戶沒拆遷，主要於第2、5工區，花了約2年時間協調。

不過因南崁溪旁1工區部分路段有建築物及家用廢棄物，因此利用水泥灌漿縫隙填滿讓垃圾固定，此方式不會影響工程品質。搬遷戶及垃圾問題處理花許多時間，也造成工程施作時間壓縮。

北區公路新建工程分局表示，新台4線約1.3公里，而新台15線則6.09公里，全長約7.39公里，向南崁溪平移約1公里，未來路寬約30公尺，雙向皆3車道還有自行車道及人行道，工程總經費27億9800萬元，道路預計今年10月底完工，人行道及自行車道會持續施工。

而工程於春節期間將封閉個工區入口，國際路三段、漁港路、台15甲、中央路、桃25鄉道及國際路一段將會做路口管制，定期巡查。