竹市長春公園改造今亮相 今年還要打造這2處特色公園

新竹市長春公園暨周邊環境工程歷經2年多施工，終於在今天啟用，公園打造地景式大草坡，還有攀爬網、搖搖馬、旋轉盤等共融式遊具，讓公園變得更好玩，居民也有感公園環境變得開闊，明亮許多，讓家長帶孩子來遊戲更安心。竹市府城銷處今年也編列2千萬元，將鎖定北區中光、香山區牛埔公園2處翻新，打造全新的特色公園。

新竹市長春公園位於東區的龍山東路上，鄰近關埔國小、光武國中，周邊還有4座幼兒園，是當地學校及社區重要的戶外休憩空間，但改善前的公園主要出入口不明顯、樹木植栽凌亂陰暗、人工設施雜亂。市府近年啟動改造，在克服物料上漲後今天啟用。

竹市府投入逾2700萬元改造的長春公園今天亮相，經調整園內環境地形及設施配置後變身，除了有地景式大草坡與滑坡能遊憩、野餐，還多了攀爬網、搖搖馬、旋轉盤等共融式遊具，寬敞步道也可作為Pushbike練習場，讓各年齡層來此都能共融、共遊。

市長高虹安今天出席長春公園環境改善工程啟用典禮，和幼兒園孩童在大滑坡處沙坑合影。高虹安說，市府重視地方心聲，加速長春公園工程進度，並解決各疑難雜症，終於在1月底前順利驗收完工，歡迎市民過年期間和親朋好友到戶外走走接觸大自然。

龍山里長陳宣孝也對長春公園改造有感，他說，以前公園內的樹木歪七扭八，加上罐頭遊具也有安全疑慮，現在改造之後換上了新的遊具，公園也因為環境調整，視野開闊沒有治安死角，滑坡下方的沙坑材質也有特別挑選過，公園變得更安全好玩。

竹市府城市行銷處長嚴翊琦說，市府將持續結合在地資源，活化公園綠地使用率，今年也已經編列2千萬元預算，將改造北區的中光公園、香山區牛埔公園，這兩處都是既有公園，但遊具設施較為陽春，未來將翻新、引入全年齡層可遊玩的共融遊具。