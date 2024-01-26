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結構安全疑慮…新竹棒球場65公分覆土超載 下方停車場還未清空

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市立棒球場地下停車場目前仍開放營運。記者張裕珍／攝影
新竹市立棒球場地下停車場目前仍開放營運。記者張裕珍／攝影

新竹市立棒球場工程持續爭議，尤其覆土65公分超過原本設計的30公分乘載量，有結構安全疑慮，市長高虹安今天說，下方地下停車場已經先停了。但實際上，新竹棒球場地下停車場迄今尚未清空封場，有議員擔心持續營運，難保不會發生問題，應盡早作業，並應做好配套，保障停車場月租戶權益。

竹市府交通處回應，棒球場地下停車場月租最多可60位，目前月租戶45位。配合棒球場改善工程及確保停車公共安全，交通處會於「棒球場改善工程施工日前一個月」以電話及簡訊通知月租戶，也將安排至周邊停車場停放，包括民富機械停車場、竹光國民運動中心地下停車場。

新竹棒球場陸續被揪出工程缺失，市長高虹安今天在記者會特別點出結構計算缺失是「最致命錯誤」，細設書圖設計30公分水平覆土，結構分析也以30公分計算承重，然而球場現況卻是達65公分的斜面覆土「超載」，廠商迄今無法提出合法的結構計算。

目前棒球場封閉一年多，但棒球場下方的停車場仍依舊開放營運，該停車場最多可停 200輛汽車、280輛機車，有45位月租戶固定停放。時代力量議員林彥甫說，棒球場覆土超載有安全疑慮，若市府已有停車配套方案，應該立刻進行，避免意外發生。

林彥甫說，先前就已接獲棒球場停車場月租戶陳情，擔心停車場動輒封閉影響權益，籲市府提前公告作業，讓月租戶有緩衝時間可轉往他處，並建議要有減免收費方案。

同樣出身北區的國民黨籍議員吳旭豐認為，棒球場地下停車場封閉之前，一定要有合適配套方案，否則對民眾也是一大衝擊。但最大關鍵仍是要盡快移除棒球場覆土載重，「就算停車場不給停，覆土沒移除，還是一樣」，要求市府盡快移除才是正辦。

新竹市立棒球場工程目前持續停工。圖／市府提供
新竹市立棒球場工程目前持續停工。圖／市府提供

停車場 新竹市立棒球場 議員 高虹安

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