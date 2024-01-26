桃園市府農曆春節大賣場安檢8家不合格 建管處開罰
桃園市政府建管處今天表示，農曆新年將至，大型賣場、百貨公司湧現採買的民眾，建管處已完成30處大賣場和百貨公司公共安全檢查，結果8家不合格，其中4處缺失主要為業者大量進貨或堆放雜物，堆置在走廊、樓梯等逃生動線上，其他缺失多為防火門無法正常開啟及關閉，皆已要求限期改善。
建管處說明，112年12月起就針對30家百貨公司及大型賣場公共安全排定歲末安檢，昨天全部完成，4家在逃生動線堆積雜物的情形，違反建築物公共安全檢查及申報辦法，除各開罰6萬元，並要求立即改善，至今天影響逃生動線部分均已改善完成。
建管處呼籲，業者應保持防火避難設施設備的正常使用機能，尤其應隨時保持逃生通道暢通，以提供消費者安全無虞的消費環境，讓民眾平安過好年。
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