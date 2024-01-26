新竹棒球場關鍵會議曝光！巨佳營造同意移土 一拖3個月

新竹市長高虹安今天開記者會說明棒球場改善進度，強調巨佳營造惡意拖延，今天是進場移土最後一天仍遲無進場。並公開相關會議紀錄及公文書，其中去年10月13日的第32次工作會議紀錄即顯示，統包商承諾先移除現有球場場地PC層以上之土壤、級配等回填材料。市府強調廠商迄今未提被核可的移除施工計畫書，是改善拖延的關鍵。

去年10月13日的 「新竹市立棒球場新建統包工程」有關場地其他規格、功能及效益較優者代之第32次工作會議紀錄，提及由於現地球場回填分布與高度未符合原核定設計圖說並造成超載，結構分析應有技師簽證並將委由專業第三公正單位審核，在未取得結構檢核成果前，統包商同意先行缺失改善移除現有球場場地PC層以上之土壤、級配等回填材料。市府強調，廠商董事⻑當場同意會提出卸載的移除施工計畫書。

竹市府指出，統包商承諾進場移除過載土壤，然至今已過3個月，統包商除遲未進場外，施工計畫書也因多有錯誤而屢屢遭PCM退回。廠商也不斷以程序拖延改善期程，新竹市政府前後針對結構分析報告催繳13次、移除計畫書催繳10次、排水分析報告催繳12次，市府持續限期相關文書送審，但修正不周、逾期等情事仍一再發生。

高虹安今天也說明，廠商結構計算有缺失，致球場發生公共安全風險，因細設書圖設計30公分水平覆土，結構分析也以30公分計算承重，球場現況卻是高達65公分的斜面覆土，市府堅持應採用符合結構計算之書圖，廠商無法提出合法之結構計算，即應立即降載。

在歷次會議與函文當中，市府一再要求統包商應繳交的移除計畫書、結構分析、排水分析等報告書，然各文書經市府和PCM多次指出錯誤點後，統包商仍於更新版本中未改正，屢屢重複提送含有相同錯誤點之報告書。

以結構計算書為例，新竹市政府指出，已經在去年12月22日提供市府審查意見，如現況超載之結構檢核採1.0D+1.0L載重組合，依據規範為何？但是統包商於去年11月1日與12月28日二次提送後，仍多處未見修正。事實上，法律規範為1.2D+1.6L，廠商提送之結構計算書已違背相關法律規定。