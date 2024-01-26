高虹安強調「沒擺爛新竹棒球場」 控廠商惡意拖延下最後通牒

耗資12億元興建的新竹市立棒球場工程缺失改善進展緩慢，市長高虹安今開記者會親上火線強調「市府絕對沒有擺爛、苛刻廠商」，說明去年陸續發現球場未按圖施作、覆土65公分超過30公分設計，結構設計有安全疑慮，拿出公文表示早已要求營造商巨佳營造進場移土，但廠商卻惡意拖延，今天大限將發出最後通牒，若廠商未於5天內移除，市府將自行移除並向廠商求償。

新竹市立棒球場工程排水、土壤缺失多，前年7月開賽曾造成球員受傷，後續封閉迄今一年多，不少球迷、市民都在問要改善要等多久？也有人質疑是竹市府應想拉高至大聯盟規格，才導致營造商無力施作？高虹安今率新上任的工務處長陳明錚、教育處長陳木金開記者會說明，國民黨議員黃美慧、吳旭豐也以議會監督小組代表列席參與。

「市府絕對沒有要求廠商要依照大聯盟規格施作。」高虹安在記者會一開頭強調，市府是依照依照統包需求書的規格要求，土壤級配必須採用USGA標準、雨後要在30分鐘退去積水，但多次積水檢測都未過，並反嗆廠商「不要去扯什麼國產車，要求進口車規格」，市府只需要合約規範的東西。

高虹安也說明，新竹棒球場從垂直到坡度排水都失敗，更無法容忍的是結構計算疏失，「是最致命錯誤」，因原本設計是30公分覆土，但施作卻變成65公分斜面覆土，排水也不好。然而桃園平鎮文化公園地下停車場就曾發生結構計算疏失的坍塌意外，無樑版地下停車場結構安全不容疏忽，若沒有塌陷而是凹陷，「球員在凹陷的球場打球，能看嗎？」

陳明錚也透過歷次會議記錄與公文說明，竹市府從去年8月開始就陸續要求廠商重做結構設計評估，也要求要有專業技師簽證，但廠商卻遲遲提不出來，已經延誤到後續進度。並強調市府並非沒有作為，先前就已發文，今天就是要求廠商移土的最後一天。

「新竹市政府絕對沒有擺爛棒球場！」高虹安強調，市府多次開會、找專家討論，針對要求廠商移土，市府還好心跟廠商說土可以放哪邊。但目前看來，今天廠商絕對不可能進場移除，市府將發最後一次公文，再給限期5天若仍無法進場移除，後續將依照工程契約接管球場，由市府自行移除並將代位求償，也將同步另案重啟規畫設計。

高虹安最後強調，棒球場是前市府的發包施作工程，廠商也都是前市長林智堅找的，自己是在那麼差的基礎下接手處理棒球場，也因為一直發現更嚴重的問題，而且還面臨廠商惡意拖延，表示她會一肩扛起。至於監造商執行也有問題，也將依規辦理。