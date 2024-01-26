甄選遭批不符程序 竹市府凍結行政處副處長人事

新竹市長高虹安23日發布新一波人事令，包含行政處副處長由民政處長彭姓科長升任，但新竹市議會民進黨團發現市府前天才在官網張貼行政職系副處長職務內陞公告，邀符合資格的公務員投件，高虹安卻大張旗鼓合影先公布人選，痛批是「先射箭再畫靶」。高虹安得知後，指示立即暫停辦理甄審程序，該行政處副處長的人事案凍結。

竹市府人事處表示，人事調整皆有辦理前置作業，只是甄審的公文時程陳核有所延誤，公告上網時間較晚，致使甄審未完備、訊息有所誤差，而讓新聞單位先發布新聞。

新竹市議會民進黨團總召陳建名提供市府官網截圖，表示竹市府前天在官網貼出「行政處薦任第九職等至簡任第十職等綜合行政體系副處長職務內陞公告」，開出資格條件、工作內容與報名手續，截止日到26日。記者昨下午查詢官網，該內陞公告已被撤下。

陳建名說，按公務人員陞遷法，行政處副處長一職必須進行職務出缺公告，既然市府採內陞機制，所有符合職系與職等的公務員只要有意願，都可投件並透過甄審會審查，最後再交由首長核定。但高虹安卻是搶先公布人選，見甄選程序都尚未進行，明顯是人事行政流程黑箱作業。人事異動也造成公務員人心惶惶。

市府指出，目前行政處副處長人事凍結，維持為莊姓副處長，原本被發布陞任的民政處兵役科彭姓科長也在原職，後續若有人事調整，會依甄審程序公告辦理，23日發布的其他人事異動不受影響。