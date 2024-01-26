年拍7180件 苗栗測速桿王 重機飆出時速195K

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
位於頭屋交流道南側台13線24.2公里處的固定式測速照相桿，在2023年共取締7180件，成為苗栗縣年度測速照相桿王。 圖／警方提供
位於頭屋交流道南側台13線24.2公里處的固定式測速照相桿，在2023年共取締7180件，成為苗栗縣年度測速照相桿王。 圖／警方提供

苗栗縣警察局統計去年一整年超速固定桿取締總件數達4萬6188件，其中位於頭屋交流道南側的台13線24.2公里處的固定式測速照相桿，在2023年共取締7180件，成為年度「測速照相桿王」。至於測速照相拍到超速最誇張的車輛，竟是飆出195公里時速的重型機車，已依法開罰、吊照。

苗栗縣警察局指出，去年縣內拍下超速件數前3名的照相桿，依序為頭屋鄉台13線24.2公里處7180件、後龍鎮台61線97.55公里處6187件、南庄鄉縣道124乙線2.9公里處2688件；2022年取締違規超速件數第1名為頭份市頭份國中前測桿，去年已無上榜，顯見測桿對速度管理措施達一定成效。

縣警局交通隊進一步分析相關執法路段交通事故件數，2023年交通事故件數9件，較2022年同期交通事故件數14件相比，事故發生率減36%，有改善交通成果。

其中，去年舉發違規最高車速紀錄是由後龍鎮台61線97.55公里處的測速照相機，測得一輛大型重型機車時速高達195公里，除了開單告發，也吊扣車牌半年。

警方指出，去年6月交通法規新制上路，行車速度超過規定的最高時速40公里，處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，呼籲用路人切勿超速。

測速 警察

延伸閱讀

苗栗測照「桿王」出爐 縣內拍到最高速違規竟不是汽車

苗栗市長補選群雄並起 國民黨2月1至3日全民調決定

竹北勝利國中竟成取景熱點 妹子將重機壓在PU跑道外拍

重機醞釀投票日上國道 高公局籲理性訴求、最高可罰6千

相關新聞

機車駕訓班補助 桃園再加碼

交通部鼓勵民眾考機車駕照前先上駕訓班，補助參加駕訓班且成功考取駕照者每人1300元學費，桃園市長張善政昨宣布今年再加碼補...

TPASS帶動運量 桃園公車機捷亂象增

TPASS基北北桃定期票上路後，一舉帶動大眾運輸工具運量，但近期機場捷運、市區公車接連發生插隊亂象，甚至發生激烈爭吵，引...

年拍7180件 苗栗測速桿王 重機飆出時速195K

苗栗縣警察局統計去年一整年超速固定桿取締總件數達4萬6188件，其中位於頭屋交流道南側的台13線24.2公里處的固定式測...

投入8千萬 竹北擴點升級E-Bike 首波西區210輛

新竹縣竹北西區為靠海鄉村，受竹科外溢影響，近年麻園里湧進上千年輕人口，通學需求大增，地方無不期待YouBike擴點到西區...

甄選遭批不符程序 竹市府凍結行政處副處長人事

新竹市長高虹安23日發布新一波人事令，包含行政處副處長由民政處長彭姓科長升任，但新竹市議會民進黨團發現市府前天才在官網張...

叫板中央？桃園立委全壘打 張善政明率6立委訪桃捷爭取9大建設

國民黨今年在立委選戰奪佳績，市長盧秀燕昨宴請台中新當選立委，盼不分黨派向中央爭取資源。無獨有偶，為桃園立委選舉取得「全壘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。