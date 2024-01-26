年拍7180件 苗栗測速桿王 重機飆出時速195K

苗栗縣警察局統計去年一整年超速固定桿取締總件數達4萬6188件，其中位於頭屋交流道南側的台13線24.2公里處的固定式測速照相桿，在2023年共取締7180件，成為年度「測速照相桿王」。至於測速照相拍到超速最誇張的車輛，竟是飆出195公里時速的重型機車，已依法開罰、吊照。

苗栗縣警察局指出，去年縣內拍下超速件數前3名的照相桿，依序為頭屋鄉台13線24.2公里處7180件、後龍鎮台61線97.55公里處6187件、南庄鄉縣道124乙線2.9公里處2688件；2022年取締違規超速件數第1名為頭份市頭份國中前測桿，去年已無上榜，顯見測桿對速度管理措施達一定成效。

縣警局交通隊進一步分析相關執法路段交通事故件數，2023年交通事故件數9件，較2022年同期交通事故件數14件相比，事故發生率減36%，有改善交通成果。

其中，去年舉發違規最高車速紀錄是由後龍鎮台61線97.55公里處的測速照相機，測得一輛大型重型機車時速高達195公里，除了開單告發，也吊扣車牌半年。

警方指出，去年6月交通法規新制上路，行車速度超過規定的最高時速40公里，處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，呼籲用路人切勿超速。