機車駕訓班補助 桃園再加碼

交通部鼓勵民眾考機車駕照前先上駕訓班，補助參加駕訓班且成功考取駕照者每人1300元學費，桃園市長張善政昨宣布今年再加碼補助每人1300元，學費最多可減免2600元。但名額有限，年尾才滿18歲的考照族群恐無法受惠，交通局長張新福說，市府拋磚引玉，希望未來中央能全額補助。

新竹區監理所表示，桃園前年參加機車駕訓人數約4585名，市府去年加碼補助後，民眾報名踴躍，參訓人數增至6183名，約9成民眾成功考到駕照。參訓者上路後的違規率比未受訓者低7成，肇事風險也比未受訓者低5成，提升桃園道路交通安全。

一般機車駕訓普通重機學費落在2800到3700元，若獲中央與桃市府補助，參加駕訓只需多花幾百元。但據了解，桃園市政府去年加碼補助民眾上駕訓班原本名額只有1500人，雖因報名踴躍再增加500人，2000個名額仍在去年7月中旬用罄，8月之後的駕訓班考生只能領中央補助的1300元。

市議員余信憲為，後半年才滿18歲的機車駕照考生可能享受不到市府補助，好的政策應有縝密的規畫思考，要做到雨露均霑；市議員許家睿也建議市府自辦道安講習課程，面向更多元。

張新福允諾定期檢討政策，同時強調政策是希望發揮拋磚引玉。他說，機車駕訓事關生命安全，駕訓補助政策所需經費比大學學雜費補助低，還能照顧大學生以外的族群，如中央能全額補助最好。