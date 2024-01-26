TPASS帶動運量 桃園公車機捷亂象增

TPASS基北北桃定期票上路後，一舉帶動大眾運輸工具運量，但近期機場捷運、市區公車接連發生插隊亂象，甚至發生激烈爭吵，引發民怨。因機捷未畫排隊動線分流，民代建議盡快完成標示，桃捷指出A1及A8二站將於1月底畫設完畢，尖峰時段並請車站保全協助指揮、維持秩序。市府交通局也允諾畫線指引改善亂象。

截至去年12月，TPASS基北北桃定期票已販售311萬2257萬張。桃市交通局統計，每天平均使用約50萬張卡，機捷運量增加21％最多，其次為公車增加17％、YouBike增加6％。

今年1月，機捷日均運量攀升至10萬7056人，但插隊亂象也隨之而來。龜山區市議員陳雅倫說，機捷A1、A7、A8站通勤族非常多，近期多名市民投訴，直指A1站沒畫設排隊線、A8站往台北方向時常出現欲搭乘直達車的人龍排隊到普通車月台上，互相交錯干擾，A7站排隊線也明顯不足。

無獨有偶，八德一公車站20日也發生插隊衝突，有男子不聽勸告插隊硬上車，還在站牌前與其他乘客、客運司機發生爭執、激動大吵。

八德區市議員許家睿說，桃園市區不僅公車停靠空間不足，許多站點也沒有足夠人行道空間供民眾等車，以八德區公所站為例，此站有市區公車、樂活巴士、國道客運停靠，卻僅國道客運有設置排隊動線，要明確分流顯有難度。

桃捷公司表示，針對人潮較多站點，已於去年12月完成會勘，A8站從上周五開始施作排隊線地貼，目前完成4個月台門，預計1月底前會完成A1及A8站工程，後續將研議於其他站點施作。

針對公車亂象，交通局長張新福說，國道客運站點有畫排隊線，秩序不錯，但市區公車站沒畫，加上座位多，會讓老人家和學生覺得沒必要守秩序，將畫線指引改善亂象，也在站點和車上安排人力宣導。