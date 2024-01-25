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「竹縣意外險」開辦理賠6億多 沒人要投標將轉型為意外死亡救助金

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣社會處長陳欣怡指出，社會處依急難救助作業要點，將縣民保險轉型為「縣民意外事故致死救助金」。圖／新竹縣政府提供
新竹縣社會處長陳欣怡指出，社會處依急難救助作業要點，將縣民保險轉型為「縣民意外事故致死救助金」。圖／新竹縣政府提供

新竹縣為全國唯一開辦縣民保險的縣市，縣民發生意外死亡可領有30萬元保險金，2011年開辦以來共理賠6億3240萬，也因理賠金額多超過投保金額，保險公司無意承接，去年連續流標3次。社會處依急難救助作業要點，轉型為「縣民意外事故致死救助金」無縫接軌，繼續照顧縣民，1月1日起由縣府直接受理，目前有1件申請案。

新竹縣社會處長陳欣怡指出，縣民保險從2011年7月1日開辦至去年12月底，已協助2108個家庭，理賠金額共計6億3240萬元，理賠比率達89.82％，讓縣民遭受意外不幸死亡時，減輕家庭經濟負擔，保障民眾生活。

新竹縣民團體意外傷害保險採購案，以往多編列4千到5千萬預算發包，為全縣15歲以上、設籍滿6個月以上縣民投保，這2年投保人數約48萬多人，每年申請理賠都超過170件，保險公司反應賠錢，今年度採購案已將預算從5500萬提高到5780萬元，但去年3次招標都流標。

為接軌原縣民保險保障，陳欣怡表示，意外事故致死救助金，比照原縣民保險理賠金，審核通過後，由縣府發給30萬元，補助對象同樣為年滿15歲以上並設籍新竹縣滿6個月以上民眾。若今年1月1日起發生意外傷害事故致死者，可於死亡發生日起6個月內，向縣府社會處或意外死亡者戶籍所在地公所提出申請。

社會處也提醒，依相關規定原縣民保險請求權時效為2年，因此縣民若於去年12月31日前發生意外傷害事故，並於該事故發生日起 180 日內，因該事故直接原因導致死亡，仍屬原縣民保險範圍，可向承保公司兆豐產險申請理賠，並須於保險事故日起算2年內向保險公司提出申請。

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