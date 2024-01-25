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桃園補助國高中生寒假技藝育樂營 近3千學子免費學技藝

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園教育局於每學期間及寒暑假辦技藝教育育樂營，今育達高中餐旅群讓慈文國中的學生一同參與，親身體驗製作台灣經典小吃鹹酥雞和蘿蔔絲酥餅的樂趣。記者翁唯真／攝影
桃園教育局於每學期間及寒暑假辦技藝教育育樂營，今育達高中餐旅群讓慈文國中的學生一同參與，親身體驗製作台灣經典小吃鹹酥雞和蘿蔔絲酥餅的樂趣。記者翁唯真／攝影

桃園教育局於每學期間及寒暑假，補助轄區內各級學校規畫多樣技藝教育活動，活動自2017年辦理迄今，今年教育局共補助50所國中及高中開辦91梯次寒假技藝教育育樂營，提供全市國中及國小高年級學生近2897人次可免費報名參加，今育達高中餐旅群讓慈文國中的學生一同參與，親身體驗製作台灣經典小吃鹹酥雞和蘿蔔絲酥餅的樂趣。

今於育達舉行的「饗食美味」技藝教育育樂營，教學生做2樣產品。鹹酥雞作為台灣街頭美食代表，透過親身製作掌握技巧，學生們深刻體驗烹飪的樂趣和成就感，也培養飲食健康知識；蘿蔔絲酥餅則是一道富有層次感的過年應景小點心，製作過程需要一定的技巧，師傅細心指導學生如何拿捏比例，巧妙地將內餡包入餅皮中，經過烤箱的烘烤後讓人食指大動。

慈文國中學生林祐凡表示，對烹飪很有興趣，平時會從社群軟體上看別人怎麼做美食，這次能跟老師學怎麼做鹹酥雞，以後可以自己做。慈文國中學生彭品甄說，從小看小小廚神節目，第1次嘗試製作鹽酥雞和蘿蔔絲酥餅，說不定過年可以把親手做的鹹酥雞和蘿蔔絲酥餅，替圍爐加菜。

教育局長劉仲成表示，本次活動的最大目就是希望學生們認識在地食材、學習烹調技巧、延續傳統文化，從動手做的過程中感受每一道菜背後所蘊含的意義，進而促使他們尊重食物、珍惜每一餐，看著同學們各個全神貫注、專心一志的沉浸在製作過程中，必定能滿載而歸，取得技藝上的成就感。

教育局今年寒假開辦寒假技藝教育育樂營課程內容包羅萬象，涵蓋餐旅、家政、電機電子、設計、外語、商管、化工、機械、動力機械、農業、藝術及醫護等職群。

教育局 鹹酥雞 寒假

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