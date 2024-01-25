竹北市公所耗資8千萬擴點升級E-Bike 首波西區投210輛

新竹縣竹北西區為靠海鄉村，因竹科外溢影響，近年麻園里仍湧進近1千多年輕人口，麻園里長許榮生指出，許多家長反映學童有通學需求，2年多來不斷爭取YouBike擴點，如今竹北市公所編列8000萬預算，不但直接升級成YouBike2.0E（E-Bike）電力輔助車，並同步擴充14站點，首波預計挹注210輛電輔車，滿足通勤、通學以及觀光需求。

許榮生指出，比起繁華的東區，竹北西區靠海屬於寧靜鄉村，不過因竹科影響，近來麻園里也有湧入約近4百戶年輕家庭，約占麻園里人口數一半，2年來他不斷接到家長陳情，孩子上下學有通學需求，盼能增設YouBike，也有許多在地人希望完善大眾運輸，讓遊客也能騎YouBike到西區來觀光、欣賞花海。

竹北市長鄭朝方指出，他競選市長曾提出打造竹北環市大綠廊「三環、三河、三廊道」旗艦計畫，藉以帶動通勤、觀光、運動等機能，如今已有初步成果。竹北市公所去年自編8000萬預算，目前率先完成「三環」之一的「西環」新月沙灣水月觀光休憩園區自行車路線，由現地稻田景觀串聯成西部鄉村廊道，兼具通勤以及觀光價值，並投入210輛E-Bike優先服務西區民眾。

鄭朝方說，除了電輔車，也同步完成「西環三線」14站點新增建置，增設210柱停車柱，亦將210台車子滿站放置，站點選址經與縣府、當地代表及里長多次會議後決議，包含線路一「稻浪小徑」為在地悠遊觀光線，站點為麻園國小、新寮街口、青山弘法宮，可欣賞沿途稻浪、花海。

線路二「潮海騎行」站點為結合免費巴士的通勤線，地點選在新庄公園、豐田國小、馬麟厝站、盛隆站；線路三「都會輕旅」為老城區的補強運輸路線，站點設在兒17公園、公兒27公園、兒8公園、兒15公園、新社里站、泰和停車場，以及碧友富貴站。