快訊

台南新營透天厝惡火！母帶2子女受困浴室 3人救出無生命跡象

旅客注意了！長榮機師取得合法罷工權 公告罷工在「2連假時段」

新北男嬰猝死案…口罩恐非主要死因也難器捐 台大兒醫這樣說

竹北市公所耗資8千萬擴點升級E-Bike 首波西區投210輛

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市公所編列8000萬預算，同步擴充14站點，首波預計挹注210輛電輔車，滿足通勤、通學以及觀光需求。記者黃羿馨／攝影
竹北市公所編列8000萬預算，同步擴充14站點，首波預計挹注210輛電輔車，滿足通勤、通學以及觀光需求。記者黃羿馨／攝影

新竹縣竹北西區為靠海鄉村，因竹科外溢影響，近年麻園里仍湧進近1千多年輕人口，麻園里長許榮生指出，許多家長反映學童有通學需求，2年多來不斷爭取YouBike擴點，如今竹北市公所編列8000萬預算，不但直接升級成YouBike2.0E（E-Bike）電力輔助車，並同步擴充14站點，首波預計挹注210輛電輔車，滿足通勤、通學以及觀光需求。

許榮生指出，比起繁華的東區，竹北西區靠海屬於寧靜鄉村，不過因竹科影響，近來麻園里也有湧入約近4百戶年輕家庭，約占麻園里人口數一半，2年來他不斷接到家長陳情，孩子上下學有通學需求，盼能增設YouBike，也有許多在地人希望完善大眾運輸，讓遊客也能騎YouBike到西區來觀光、欣賞花海。

竹北市長鄭朝方指出，他競選市長曾提出打造竹北環市大綠廊「三環、三河、三廊道」旗艦計畫，藉以帶動通勤、觀光、運動等機能，如今已有初步成果。竹北市公所去年自編8000萬預算，目前率先完成「三環」之一的「西環」新月沙灣水月觀光休憩園區自行車路線，由現地稻田景觀串聯成西部鄉村廊道，兼具通勤以及觀光價值，並投入210輛E-Bike優先服務西區民眾。

鄭朝方說，除了電輔車，也同步完成「西環三線」14站點新增建置，增設210柱停車柱，亦將210台車子滿站放置，站點選址經與縣府、當地代表及里長多次會議後決議，包含線路一「稻浪小徑」為在地悠遊觀光線，站點為麻園國小、新寮街口、青山弘法宮，可欣賞沿途稻浪、花海。

線路二「潮海騎行」站點為結合免費巴士的通勤線，地點選在新庄公園、豐田國小、馬麟厝站、盛隆站；線路三「都會輕旅」為老城區的補強運輸路線，站點設在兒17公園、公兒27公園、兒8公園、兒15公園、新社里站、泰和停車場，以及碧友富貴站。

鄭朝方表示，預計今年年中可望達成390輛E-Bike電輔車到位，以及完成西區共20站點建置，正式啟用日期將由新竹縣政府決議後公告。

竹北市公所率先完成「三環」之一的「西環」新月沙灣水月觀光休憩園區自行車路線，並投入210輛E-Bike優先服務西區民眾。記者黃羿馨／攝影
竹北市公所率先完成「三環」之一的「西環」新月沙灣水月觀光休憩園區自行車路線，並投入210輛E-Bike優先服務西區民眾。記者黃羿馨／攝影
鄭朝方指出，線路一「稻浪小徑」為在地悠遊觀光線，站點為麻園國小、新寮街口、青山弘法宮，可欣賞沿途稻浪、花海。圖／竹北市公所提供
鄭朝方指出，線路一「稻浪小徑」為在地悠遊觀光線，站點為麻園國小、新寮街口、青山弘法宮，可欣賞沿途稻浪、花海。圖／竹北市公所提供
線路二「潮海騎行」站點為結合免費巴士的通勤線，地點選在新庄公園、豐田國小、馬麟厝站、盛隆站。圖／竹北市公所提供
線路二「潮海騎行」站點為結合免費巴士的通勤線，地點選在新庄公園、豐田國小、馬麟厝站、盛隆站。圖／竹北市公所提供

YouBike 鄭朝方 北市 竹科

延伸閱讀

澎湖休憩園區打造龍年花海 春節走春好去處

YouBike騎乘突破528萬人次 苗栗前30分鐘補貼10元再繼續

YouBike 2.0E電輔車 桃園2月1日起也能借到

全區暢行！竹北成壠重畫區道路改善完工 解決道路破損

相關新聞

3月18日出發！白沙屯媽祖今年往北港進香日程擲定 全程「去緩回急」

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天依往例在農曆12月15日擲筊決定起轎出發、抵北港、回鑾等時程，下午1點在拱天...

竹北市公所耗資8千萬擴點升級E-Bike 首波西區投210輛

新竹縣竹北西區為靠海鄉村，因竹科外溢影響，近年麻園里仍湧進近1千多年輕人口，麻園里長許榮生指出，許多家長反映學童有通學需...

綠揪高虹安人事出包 竹市府：行政處副處長人事案凍結

新竹市長高虹安前天（23日）發布公告新一波人事令，包含行政處長副處長由民政處長彭姓科長升任，但新竹市議會民進黨團發現市府...

新屋交流道壅塞盼匝道拓寬？ 交通局曝原因

桃園中壢新屋交流道上下班時間時常大塞車，民眾受交通困擾所苦，有民代希望能在交流道周邊增設科技執法，並拓寬匝道，來緩解交通...

迎接竹東櫻花季人潮 新竹縣府整修河濱公園公廁備戰

為準備迎接竹東櫻花季湧入大量遊客，新竹縣府整修竹東河濱生態公園7座既有公廁，並新設2座新公廁，要給賞花民眾方便，未來還將...

TPASS帶動桃園運量！公車機捷亂象增 民代提1解方

TPASS基北北桃定期票上路後，大眾運具運量大幅提升，但近期機捷、市區公車接連發生插隊亂象，甚至大打出手，引發民怨。多位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。