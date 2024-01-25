綠揪高虹安人事出包、批黑箱作業 竹市府人事處回應

新竹市長高虹安前天（23日）發布公告新一波人事令，包含行政處長副處長由民政處長彭姓科長升任，但新竹市議會民進黨團發現市府昨天才在官網張貼行政職系副處長職務內陞公告，邀符合資格的公務員皆可投件，顯見甄選程序都尚未進行，高虹安卻大張旗鼓合影公布人選，擺明是「先射箭再畫靶」，誇張行徑是目無法紀破壞官箴。

竹市府人事處表示，人事調整皆有辦理前置作業，只是甄審的公文時程陳核有所延誤，公告上網時間較晚，致使甄審未完備、訊息有所誤差，而讓新聞單位先發布新聞。市長高虹安得知後立即指示暫停辦理甄審程序，該行政處副處長的人事案凍結。

目前行政處副處長仍為莊姓副處長，原本被發布陞任的民政處兵役科彭姓科長也在原職。市府表示，行政處副處長因人事流程瑕疵案已經凍結，以保障公務體系的運作，並尊重公務人員的權益，市府強調，一切都必須合於相關人事規定。

新竹市議會民進黨黨團總召陳建名今天提供市府官網截圖，表示竹市府昨天在官網貼出「行政處薦任第九職等至簡任第十職等綜合行政體系副處長職務內陞公告」，開出資格條件、工作內容與報名手續，截止日到26日，但實際該人事案卻早在前天就對外公布。記者今天下午查詢官網，該內陞公告已經被撤下。

陳建名表示，按公務人員陞遷法，行政處副處長一職必須進行職務出缺公告，既然市府採內陞機制，所有符合職系與職等的公務員只要有意願，都可以投件並透過甄審會審查，最後再交由首長核定。但高虹安卻在程序還沒啟動前，逕自公布其屬意人選，豈不在跟其他公務員說「不要投件了，反正你們投了也不會上。」

「這明顯是人事行政流程黑箱作業，先射箭再畫靶。」陳建名表示，甄選程序都尚未進行，高虹安就宣布人選還大張旗鼓合影拍照，豈不是宣布這位彭姓科長就是市長人馬。批高虹安的行為目無法紀破壞官箴，連公務員的晉陞都成為她個人的酬庸工具。