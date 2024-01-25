加油站舊址荒廢逾7年 桃園市府改闢停車場3月前免費

桃園市蘆竹區新南路一段的台塑加油站因居民抗議油槽底部滲油汙染，2015年關站後荒廢閒置，由於地點鄰近蘆竹鬧區，而周邊停車經常一位難求，桃園市交通局去年向地主國產署申請合作闢建「新南路平面停車場」，如今已經完工，因應農曆春節即將到來，預計2月1日起開放民眾免費停，3月1日才改為收費營運。

新南路平面停車場鄰近蘆竹區公所和南崁公有市場，洽公、採買生活用品民眾多，加上周邊社區大樓林立，車位需求非常高，過去常有民眾找不到車位而違規停車，衍生交通亂象。

交通局長張新福表示，交通局爭取停車用地歷時3年多，新建的停車場占地約2100平方公尺，採瀝青混凝土鋪面，共有82個汽車停車格，包含身心障礙專用車格、婦幼車格和電動車格，期望能緩解地方停車需求。