新屋交流道壅塞盼匝道拓寬？ 交通局曝原因

桃園中壢新屋交流道上下班時間時常大塞車，民眾受交通困擾所苦，有民代希望能在交流道周邊增設科技執法，並拓寬匝道，來緩解交通壅塞。桃園警察局交通大隊表示，新屋交流道的匝道路口，雖然車流量及違規多，但平面交通標線及號誌工程較完善，將持續評估有無需求。桃園交通局說，因入口匝道2側各有五楊橋墩限制匝道寬度，已無空間將入口匝道拓寬，長期仍需仰賴中豐交流道完工後紓解。

新屋交流道為中壢市區居民南來北往國道的重要交流道，不過礙於南下北上現況皆僅1匝道，有民眾抱怨新屋交流道會因為從中壢轉接道回堵造成壅塞。

市議員彭俊豪說，新屋交流道經常發生車流回堵的問題，還有貪圖方便的民眾會在匝道口突然切入破壞交通秩序，使通勤時間大幅拉長。對於亂切入過去有義交於現場取締，不過這不是長久之計。昨前往會勘討論能否針對交流道的違規態樣，設置科技執法維護交通秩序。也請交通局持續跟高公局溝通評估是否能拓寬匝道增加消化的車流量。

交通大隊執法組表示，科技執法設置與否主要以事故發生率、違規數及車流量去評估，主要目的是期盼降低交通事故發生率。今年在中壢地區已新增23處科技執法，並無納入設置考量。

執法組說，新屋交流道的匝道路口，雖然車流量及違規多，但平面交通標線及號誌工程較完善，且汽機車有分道不會亂鑽，後續會持續觀察當地交通狀況，評估是否有設置科技執法需求。

交通局運輸規畫科表示，針對拓寬部分交通局先前有將此建議函請高公局評估，經高公局函復因入口匝道2側各有五楊橋墩限制匝道寬度，已無空間將入口匝道拓寬。