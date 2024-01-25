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迎接竹東櫻花季人潮 新竹縣府整修河濱公園公廁備戰

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹東河濱生態公園公廁整修完成，即將迎接櫻花季期間大量湧入的遊客。圖／竹縣府提供
竹東河濱生態公園公廁整修完成，即將迎接櫻花季期間大量湧入的遊客。圖／竹縣府提供

為準備迎接竹東櫻花季湧入大量遊客，新竹縣府整修竹東河濱生態公園7座既有公廁，並新設2座新公廁，要給賞花民眾方便，未來還將整修步道，希望將河濱公園打造為賞櫻勝地，地方更建議設燈光設施，打造夜櫻景點。

新竹縣府表示，竹東河濱生態公園已落成近20年，面積達150公頃，種植將近2千棵櫻花，因每年2、3月河濱自行車道沿線櫻花盛開，綿延達2公里，而有竹東櫻花大道之稱，櫻花季期間更曾單日湧入上萬人賞花，不過卻也帶來相應問題。

因過去2年櫻花季期間，竹東賞花人潮爆量，不少遊客找不到廁所而抱怨連連，為此新竹縣府展開公廁整修，將既有的7座公廁進行整修，並投入155萬元新增設2座性別友善公廁，不僅輪椅可無障礙出入，空間寬敞還可停放單車。

新竹縣環保局呼籲民眾共同維護公廁設施及環境，因過去以來河濱公園的公廁時常遭人惡意破壞，使得公廁不堪使用，一度拉起封鎖線，希望未來沿線共9座公廁能持續提供服務，方便前來賞花，或是平時運動健身民眾使用。

環保局指出，竹東生態公園幅圓廣大，這次新建2座性別友善公廁，分別位於溜冰場及員崠段附近，由於公園位於河川行水區內，在符合河川管理辦法等相關法規前提下，規畫為活動式，若遇颱風或豪雨可加速撤離，復原也很快。

新竹縣府指出，公廁是城市形象的指標，也是民生必要設施，環保局近期已投入206萬元裝設監視器設備、重修景觀區木棧橋、更換木棧橋不銹鋼，未來也規畫修整步道，以提昇遊憩品質，打造老少咸宜的休閒景點。

竹東河濱生態公園每年櫻花盛開期間，都會吸引大量遊客前來賞花，長達2公里的自行車道更被稱為「竹東櫻花大道」。圖／竹縣府提供
竹東河濱生態公園每年櫻花盛開期間，都會吸引大量遊客前來賞花，長達2公里的自行車道更被稱為「竹東櫻花大道」。圖／竹縣府提供

公廁 櫻花季 新竹

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