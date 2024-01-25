TPASS帶動桃園運量！公車機捷亂象增 民代提1解方

TPASS基北北桃定期票上路後，大眾運具運量大幅提升，但近期機捷、市區公車接連發生插隊亂象，甚至大打出手，引發民怨。多位民代建議畫設排隊動線分流，桃捷表示A1及A8二大站將於1月底畫設完畢。市府交通局也從善如流，承諾將畫線指引改善亂象。

截至去年12月，TPASS基北北桃定期票已販售311萬2257萬張。桃市交通局統計期間大眾運輸搭乘數，每日使用卡數平均約50萬張，機捷、公車和YouBike運量也略有增加，如機捷增加21％、公車增加17％、YouBike增加6％。

今年1月，機捷日均運量已達10萬7056人，搭乘人數直線上升，但插隊亂象也隨之而來。議員陳雅倫指出，機捷A1、A7、A8站通勤族非常多，近期多位市民投訴，直指A1站沒畫設排隊線、A8站往台北方向時常出現欲搭乘直達車的人龍排隊到普通車月台上，互相交錯干擾，A7站的排隊線也明顯不足。

無獨有偶，八德公車最近同樣發生插隊衝突，有民眾抱怨，公車難等已很火大，秩序不佳更難忍受。議員許家睿直言，桃園市區不僅公車停靠空間不足，許多站點還無足夠人行道空間供民眾等車，以八德區公所站為例，此站有市區公車、樂活巴士、國道客運行經，卻僅國道客運有設置排隊動線，現況要明確分流顯有難度。

桃捷公司表示，針對人潮較多的站點，已於去年12月完成會勘，A8站從上周五開始施作排隊線地貼，目前完成4個月台門，預計1月底前會完成A1及A8站工程，後續再研議於其他站點施作。