快訊

3月19日出發！白沙屯媽祖今年往北港進香日程擲定 全程「去緩回急」

台積電大漲15元成穩盤要角 台股終場漲126點收18,002點

泰越捷航空2月無預警停飛札幌包機 估千名旅客受影響

桃園加碼機車駕訓班補助名額有限 年尾出生恐享受不到

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
交通部鼓勵民眾考機車駕照前先上駕訓班，補助參加駕訓班且成功考取駕照者每人1300元學費，桃園市政府連續2年加碼補助每人1300元學費，但由於名額有限，年尾出生的孩子恐享受不到這項補助政策。記者陳俊智／攝影
交通部鼓勵民眾考機車駕照前先上駕訓班，補助參加駕訓班且成功考取駕照者每人1300元學費，桃園市政府連續2年加碼補助每人1300元學費，但由於名額有限，年尾出生的孩子恐享受不到這項補助政策。記者陳俊智／攝影

交通部鼓勵民眾考機車駕照前先上駕訓班，補助參加駕訓班且成功考取駕照者每人1300元學費，桃園市政府連續2年加碼補助每人1300元學費，名額也從去年1500名增加到今年2000名，但名額供不應求，年尾才滿18歲的考照族群無法受惠；有民代認為市府政策應該檢討。交通局長張新福則說市府只是拋磚引玉，希望未來中央能全額補助。

新竹區監理所表示，桃園前年參加機車駕訓人數約4585名，市府去年加碼補助後，民眾報名情況踴躍，參訓人數成長到6183名，約有９成民眾都成功考到駕照。值得一提的是，參訓者上路後的違規率比未受訓者低７成，肇事風險也比未受訓者低５成，大大提升了桃園道路交通安全。

桃園市長張善政表示，民眾可能會認為機車就是腳踏車的升級版，只是多了引擎動力，沒甚麼困難，但其實騎機車有很多技巧要學。桃園是六都裡平均年齡最低的城市，年輕人多，然而桃園的交通環境非常複雜，馬路上不僅大車和重車往來頻繁，因捷運開發與汙水下水道系統建置也有許多工地，所以有鼓勵民眾參加訓練的必要。

張善政也說，市府補助市民參加駕訓班學費屬於大創意，也是有感的軟性建設，希望各界能關心鼓勵年輕人利用這個機會，按部就班把騎乘機車的技巧學好。

但據了解，桃園市政府去年加碼補助民眾上駕訓班原本名額只有1500人，雖因報名踴躍再增加500人，2000個名額仍在去年7月中旬用罄，8月之後的駕訓班考生只能領中央補助的1300元，拿不到市府加碼補助。

市議員余信憲表示，市府加碼補助雖好，但名額有限，如果前半年就用完，後半年才滿18歲的機車駕照考生就享受不到市府的補助。好的政策應該有縝密的規畫思考，要做到雨露均霑，不應該因為出生時間早晚而有落差，如果財源不足，應該設法籌措，而不是兩手一攤說用完了。

市議員許家睿表示，市府政策利益良善，但如果是要加強民眾道路交通安全知識與守法觀念，還有很多面向能著手，例如市府自己開辦道安講習課程，開放已取得駕照的人報名參加，利用課程時間灌輸新的道路使用規則與法規，再加以考核，通過即發一定獎勵，這種方式跟駕訓班上課有同樣效果，而且顧及到的族群更廣。

張新福允諾定期檢討政策，同時強調政策是希望發揮拋磚引玉。他表示，中央政府今年推出許多福利政策，念大學也有學雜費補助，機車駕訓事關生命安全，駕訓補助政策所需經費比大學學雜費補助低，還能照顧到大學生以外的族群，如果中央能全額補助最好。

桃園市交通局長張新福（右）表示，市府加碼政策是拋磚引玉，事關交通及民眾生命安全，希望中央能全額補助最好。記者陳俊智／攝影
桃園市交通局長張新福（右）表示，市府加碼政策是拋磚引玉，事關交通及民眾生命安全，希望中央能全額補助最好。記者陳俊智／攝影

駕訓班 駕照

延伸閱讀

台積電沒落腳桃園 張善政：證明就是兩次選舉操作

少年安輔營120生扮電競角色 張善政：提升法治勿蹈不法

桃園復興下雪白色美景 張善政：上山交通管制應變防災

「韓江配」角逐立院龍頭 張善政說話了

相關新聞

3月19日出發！白沙屯媽祖今年往北港進香日程擲定 全程「去緩回急」

白沙屯媽祖今年往北港朝天宮徒步進香之旅，今天依往例在農曆12月15日擲筊決定起轎出發、抵北港、回鑾等時程，下午1點在拱天...

盧秀燕宴請台中新科立委：不分黨派爭資源「建設台中」

國民黨今年在立委選戰奪下佳績，台中市更是逆轉藍綠版圖，奪下共6席區域立委、1名原住民立委及不分區立委王育敏，市長盧秀燕昨...

迎接竹東櫻花季人潮 新竹縣府整修河濱公園公廁備戰

為準備迎接竹東櫻花季湧入大量遊客，新竹縣府整修竹東河濱生態公園7座既有公廁，並新設2座新公廁，要給賞花民眾方便，未來還將...

TPASS帶動桃園運量！公車機捷亂象增 民代提1解方

TPASS基北北桃定期票上路後，大眾運具運量大幅提升，但近期機捷、市區公車接連發生插隊亂象，甚至大打出手，引發民怨。多位...

桃市府兩天走30公里踏勘 確認捷運橘線路網開發效益

桃園市政府捷運工程局繼去年12月辦理捷運青線13公里步行踏勘，局長劉慶豐今天再邀桃園大眾捷運公司等相關單位近40人，連同...

桃園航空城拆遷戶最後搬遷期限延後年 4國小仍今年廢校

桃園市航空城開發工程拆遷戶最後搬遷期限從今年10月延至115年8月，不過教育局連日開會決議，原本開發區要廢校或遷校的5所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。