桃園加碼機車駕訓班補助名額有限 年尾出生恐享受不到

交通部鼓勵民眾考機車駕照前先上駕訓班，補助參加駕訓班且成功考取駕照者每人1300元學費，桃園市政府連續2年加碼補助每人1300元學費，名額也從去年1500名增加到今年2000名，但名額供不應求，年尾才滿18歲的考照族群無法受惠；有民代認為市府政策應該檢討。交通局長張新福則說市府只是拋磚引玉，希望未來中央能全額補助。

新竹區監理所表示，桃園前年參加機車駕訓人數約4585名，市府去年加碼補助後，民眾報名情況踴躍，參訓人數成長到6183名，約有９成民眾都成功考到駕照。值得一提的是，參訓者上路後的違規率比未受訓者低７成，肇事風險也比未受訓者低５成，大大提升了桃園道路交通安全。

桃園市長張善政表示，民眾可能會認為機車就是腳踏車的升級版，只是多了引擎動力，沒甚麼困難，但其實騎機車有很多技巧要學。桃園是六都裡平均年齡最低的城市，年輕人多，然而桃園的交通環境非常複雜，馬路上不僅大車和重車往來頻繁，因捷運開發與汙水下水道系統建置也有許多工地，所以有鼓勵民眾參加訓練的必要。

張善政也說，市府補助市民參加駕訓班學費屬於大創意，也是有感的軟性建設，希望各界能關心鼓勵年輕人利用這個機會，按部就班把騎乘機車的技巧學好。

但據了解，桃園市政府去年加碼補助民眾上駕訓班原本名額只有1500人，雖因報名踴躍再增加500人，2000個名額仍在去年7月中旬用罄，8月之後的駕訓班考生只能領中央補助的1300元，拿不到市府加碼補助。

市議員余信憲表示，市府加碼補助雖好，但名額有限，如果前半年就用完，後半年才滿18歲的機車駕照考生就享受不到市府的補助。好的政策應該有縝密的規畫思考，要做到雨露均霑，不應該因為出生時間早晚而有落差，如果財源不足，應該設法籌措，而不是兩手一攤說用完了。

市議員許家睿表示，市府政策利益良善，但如果是要加強民眾道路交通安全知識與守法觀念，還有很多面向能著手，例如市府自己開辦道安講習課程，開放已取得駕照的人報名參加，利用課程時間灌輸新的道路使用規則與法規，再加以考核，通過即發一定獎勵，這種方式跟駕訓班上課有同樣效果，而且顧及到的族群更廣。