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盧秀燕宴請台中新科立委：不分黨派爭資源「建設台中」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕昨晚宴請台中新科立委，請託爭取未來建設需求，並分享自己任立委時的經驗。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕昨晚宴請台中新科立委，請託爭取未來建設需求，並分享自己任立委時的經驗。圖／中市府提供

國民黨今年在立委選戰奪下佳績，台中市更是逆轉藍綠版圖，奪下共6席區域立委、1名原住民立委及不分區立委王育敏，市長盧秀燕昨邀請台中新當選立委餐敘，祝賀當選，並盼未來不分黨派、一起努力向中央爭取資源「建設台中」。

盧秀燕說，這場餐敘是不分黨派，宴請台中新當選10位委員，她代表市府團隊，親自向10位委員一一邀請參加，並向委員報告台中未來需要的各項建設和經費，共同討論未來建設台中所需的方向藍圖。

將接任副市長的鄭照新說，盧市長也向立委們請託，目前六都針對地方制度、財政分配、相互稅則權利義務等相關議題，有共識認為可以推行方案，待進立院後，協助推動、造福台灣民眾。

鄭照新表示，盧市長也說，台中市持續發展，建設需要有資源，包含一般性補助、特別性補助等，中市府會接續整理資料，未來向各位委員們報告，說明建設需求，待到各委員會後，可以提供協助。

此次台中多名新科、年輕立委，盧市長過去也是資深立委，現場「學姊經驗談」，提點立院的「眉角」，希望大家能在進到立院後更快上手，替台中爭取建設。

中市府表示，受邀立法委員當選人中，楊瓊瓔、江啟臣、顏寬恒、黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔、王育敏、黃仁皆到場共襄盛舉；蔡其昌、何欣純兩位委員另有行程，亦表示將不分黨派，協助台中爭取更多的資源和建設。

鄭照新 台中市 王育敏 盧秀燕

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