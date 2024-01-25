楊梅區公所讓低收入戶過好年 866戶獲4600現金禮券

歲末寒冬、農曆春節前夕，桃園楊梅區公所今上午舉行關懷活動，楊梅公所結合多個民間企業、宮廟等慈善團體，提供楊梅區內866戶低收入戶4600元的現金禮券，讓所他們能過個好年。

2024年春節送暖歲末關懷活動今舉行，桃園副市長蘇俊賓今出席表示，市府的角色不僅是提供補助予低收入戶、脆弱家庭或需要照顧的家庭，同時也設法結合青年局、勞動局、教育局等相關局處，創造更好的就業條件、就學環境，協助這些家庭成員培養更好的競爭力，會持續和大家站在一起，給予家庭更多支持。