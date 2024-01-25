楊梅區公所讓低收入戶過好年 866戶獲4600現金禮券
歲末寒冬、農曆春節前夕，桃園楊梅區公所今上午舉行關懷活動，楊梅公所結合多個民間企業、宮廟等慈善團體，提供楊梅區內866戶低收入戶4600元的現金禮券，讓所他們能過個好年。
2024年春節送暖歲末關懷活動今舉行，桃園副市長蘇俊賓今出席表示，市府的角色不僅是提供補助予低收入戶、脆弱家庭或需要照顧的家庭，同時也設法結合青年局、勞動局、教育局等相關局處，創造更好的就業條件、就學環境，協助這些家庭成員培養更好的競爭力，會持續和大家站在一起，給予家庭更多支持。
楊梅區長施永恭說，公所這次結合民間19個民間企業、宮廟等慈善團體共同捐贈，將逾398萬元現金禮券分送。本次共發放4600元現金禮券，共866戶弱勢家庭，活動通知單於前3周寄發，通知低收入戶今至公所領取禮金、禮券，為避免造成領取物資時的擁擠狀況，採人潮分流管制方式提升領取效率，共分3個時段領取，也期盼愛與關懷能年年延續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言