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楊梅區公所讓低收入戶過好年 866戶獲4600現金禮券

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園楊梅區公所今上午舉行關懷活動，楊梅公所結合多個民間企業、宮廟等慈善團體，提供楊梅區內866低收入戶4600元的現金禮券，讓所他們能過個好年。圖／楊梅區公所提供
桃園楊梅區公所今上午舉行關懷活動，楊梅公所結合多個民間企業、宮廟等慈善團體，提供楊梅區內866低收入戶4600元的現金禮券，讓所他們能過個好年。圖／楊梅區公所提供

歲末寒冬、農曆春節前夕，桃園楊梅區公所今上午舉行關懷活動，楊梅公所結合多個民間企業、宮廟等慈善團體，提供楊梅區內866戶低收入戶4600元的現金禮券，讓所他們能過個好年。

2024年春節送暖歲末關懷活動今舉行，桃園副市長蘇俊賓今出席表示，市府的角色不僅是提供補助予低收入戶、脆弱家庭或需要照顧的家庭，同時也設法結合青年局、勞動局、教育局等相關局處，創造更好的就業條件、就學環境，協助這些家庭成員培養更好的競爭力，會持續和大家站在一起，給予家庭更多支持。

楊梅區長施永恭說，公所這次結合民間19個民間企業、宮廟等慈善團體共同捐贈，將逾398萬元現金禮券分送。本次共發放4600元現金禮券，共866戶弱勢家庭，活動通知單於前3周寄發，通知低收入戶今至公所領取禮金、禮券，為避免造成領取物資時的擁擠狀況，採人潮分流管制方式提升領取效率，共分3個時段領取，也期盼愛與關懷能年年延續。

歲末寒冬、農曆春節前夕，桃園楊梅區公所今上午舉行關懷活動，楊梅公所結合多個民間企業、宮廟等慈善團體，提供楊梅區內866戶低收入戶4600元的現金禮券圖／楊梅區公所提供
歲末寒冬、農曆春節前夕，桃園楊梅區公所今上午舉行關懷活動，楊梅公所結合多個民間企業、宮廟等慈善團體，提供楊梅區內866戶低收入戶4600元的現金禮券圖／楊梅區公所提供

禮券 低收入戶 桃園

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