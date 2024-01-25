影／恰逢40歲生日！高虹安今歡喜發表竹市春聯「龍好運來」

迎接農曆龍年，新竹市長高虹安今天發表新竹市「龍好運來」春聯，並宣布明天早上8點半起，市府將於三區公所、稅務局及市府服務中心5處免費發送包含春聯、紅包袋、3件組開運小物。高虹安也公布2月7日起展開一系列的走春祈福行程，屆時也將限量發送龍年1元小紅包，歡迎民眾一起走春，「龍年好運攏總來」。

值得一提的是，高虹安早上出席新竹市稅務局舉辦「龍好運來」春聯發表暨揮毫活動記者會，恰逢她40歲生日，在記者會後主持人代表獻上祝福，全場也高唱生日快樂歌，氣氛歡樂。高虹安笑說「自己終於追上新竹市民的平均年齡（40.33歲）了」。

新竹市稅務局趁農曆年節前夕在今天邀請13位書法老師現場揮毫贈春聯，高虹安也出席記者會發表今年度新竹市春聯、紅包龍年新視覺。高虹安說，市府邀請書法大家林秋旭與設計師胡韻葳，以「龍好運來」為題製作春聯、紅包袋、小紅包等開運好物。

今年「龍好運來」春聯共印製18.3萬份，將從明天上午8點30分起，透過鄰里系統發送至各家戶，同時也將在三區區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心等5處地點，免費發放春聯、開運1元小紅包及紅包袋組等龍年開運小物，數量有限，送完為止。

行政處長吳皇昇說，「龍」在傳統上象徵著祥瑞和諧，今年春聯邀請林秋旭發想及書寫，以行書「龍好運來」的吉祥語，除象徵金龍的飛黃騰達，也以「龍」字的台語諧音「攏」，期望家家戶戶都能「厄運止步，全來好運」。

此外，龍年紅包袋及開運小紅包則由胡韻葳精心設計，以蜷曲而上的巨龍形象，展開喜氣的龍年意象，並運用兩種層次燙工的印刷方式，分別呈現龍身、肚、尾，再以刀模刻畫龍的型態，搭配鱗片、捲雲等增添視覺，祝賀市民「龍年如意、好運連年」。

稅務局長蘇蔚芳表示，貼春聯賀新年是春節不可或缺的傳統習俗，現在手寫春聯更是少見，今天特別邀請13名書法老師現場揮毫，吸引民眾排隊索取，稅務局同時也辦理捐發票送好禮活動，募集所得發票將全數捐給竹市社會福利機構，用愛心支持公益。