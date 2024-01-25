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苗栗測照「桿王」出爐 縣內拍到最高速違規竟不是汽車

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣台61線97.55公里處的測速照相機測得一輛大型重型機車時速高達195公里，為去年舉發違規最高車速紀錄，除開單告發外，車牌同時也吊扣半年。圖／警方提供
苗栗縣台61線97.55公里處的測速照相機測得一輛大型重型機車時速高達195公里，為去年舉發違規最高車速紀錄，除開單告發外，車牌同時也吊扣半年。圖／警方提供

苗栗縣警察局統計去年超速固定桿取締總件數達4萬6188件，其中位於頭屋交流道南側的台13線24.2公里處的固定式測速照相桿，在2023年共取締7180件，成為年度測速照相桿王。至於測速照相抓到、超速達195公里的是輛重型機車。

苗栗縣警察局指出，去年縣內超速固定桿取締案件，其中超速件數前3名的照相桿，依序為頭屋鄉台13線24.2公里處7180件、後龍鎮台61線97.55公里處6187件、南庄鄉縣道124乙線2.9公里處2688件；2022年取締違規超速件數前3名的固定式測速照相桿依序為頭份市頭份國中前、頭屋鄉台13線24.2公里處、後龍鎮台61線97.55公里處，排名略有變動，顯見固定照相桿對速度管理措施達到一定成效。

縣警局交通隊分析上述執法路段的交通事故件數，2023年交通事故件數有9件，較2022年同期交通事故件數14件相比，事故發生率已減少36%，顯示民眾能自我速度管理，使交通事故有效獲改善。

警方指出，去年6月30日交通法規新制上路，行車速度超過規定的最高時速40公里，處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月；在苗栗縣後龍鎮台61線97.55公里處的測速照相機，就測得一輛大型重型機車時速高達195公里，是去年舉發違規最高車速紀錄，除開單告發外，車牌同時也吊扣半年。

縣警局長陳世煌表示，農曆春節假期即將到來，警方將配合加強重要節日安全維護工作，呼籲用路人養成遵守行車速限的好習慣，守住荷包也守護安全。

位於頭屋交流道南側台13線24.2公里處的固定式測速照相桿，在2023年共取締7180件，成為年度測速照相桿王。 圖／警方提供
位於頭屋交流道南側台13線24.2公里處的固定式測速照相桿，在2023年共取締7180件，成為年度測速照相桿王。 圖／警方提供

測速 苗栗縣

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